

كوريا الجنوبية تطلق صاروخا فضائيا جديدا من صنعها كوريا الجنوبية تطلق صاروخا فضائيا جديدا من صنعها

أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية أن بلادها ستنفذ قريبا عملية إطلاق صاروخ فضائي جديد مجهز بمحركات محلية الصنع.



وقال بيان صادر عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات الكورية الجنوبية "في أكتوبر القادم ستنفذ كوريا الجنوبية أول علملية إطلاق لصاروخ Nuri المعروف بـ KSLV-II، الصاروخ سيطلق من قاعدة Naro في مقاطعة جولا نامدو، الاستعدادات لعملية الإطلاق دخلت مرحلتها النهائية".



وأضاف البيان "تم تثبيت الصاروخ على منصة الإطلاق في القاعدة، وتم اختبار جميع الأنظمة اللازمة لإطلاقه، الصاروخ من المفترض أن يرسل إلى مدارات الأرض في 21 أكتوبر، أو في الفترة ما بين 22 و28 من الشهر نفسه".

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ويزن الصاروخ الجديد تبعا للمعلومات المتوفرة نحو 200 طن، وجهز بمحركات تعمل بالوقود السائل، 4 منها في مرحلته الأولية تزن 75 طنا، ومحرك في مرحلته الثانية، وآخر في المرحلة الثالثة.ويمكن لهذا الصاروخ حمل أوزان تصل إلى 1.5 طن إلى مدارات الأرض، وفي حال نجاح اختبارات إطلاقه الأولية قد تعتمده كوريا الجنوبية في إطلاق قمر جديد لها في مايو العام القادم.