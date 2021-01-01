روفر صيني يقضي 1000 يوم على الجانب المظلم للقمر

قضى روفر يويتو-2 (الأرنب اليشمي) الصيني ومركبة Chang’e 4 الأوتوماتيكية الصينية على الجانب المظلم للقمر ألف يوم أرضي.
أفادت بذلك وكالة "شنخوا" الصينية نقلا عن المركز الصيني للدراسات القمرية والبرامج الفضائية الصينية. وقد قطع الروفر إلى حد الآن مسافة 839 مترا على سطح القمر وقام بجمع ما يزيد عن 3600 غيغابايت من المعلومات عن القمر.
وأشار المركز الصيني للدراسات القمرية إلى أن كل الأجهزة في الروفر والمركبة الأوتوماتيكية جاهزة للعمل. وقد تم تحويلها في الوقت الراهن إلى نظام السبات لوقت الليل القمري بسبب عدم ورود الطاقة الشمسية، ثم يستمر الروفر في دراسة الجانب المظلم للقمر.
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