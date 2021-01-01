روفر صيني يقضي 1000 يوم على الجانب المظلم للقمر

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روفر صيني يقضي 1000 يوم على الجانب المظلم للقمر

قضى روفر يويتو-2 (الأرنب اليشمي) الصيني ومركبة Chang’e 4 الأوتوماتيكية الصينية على الجانب المظلم للقمر ألف يوم أرضي.

أفادت بذلك وكالة "شنخوا" الصينية نقلا عن المركز الصيني للدراسات القمرية والبرامج الفضائية الصينية. وقد قطع الروفر إلى حد الآن مسافة 839 مترا على سطح القمر وقام بجمع ما يزيد عن 3600 غيغابايت من المعلومات عن القمر.

وأشار المركز الصيني للدراسات القمرية إلى أن كل الأجهزة في الروفر والمركبة الأوتوماتيكية جاهزة للعمل. وقد تم تحويلها في الوقت الراهن إلى نظام السبات لوقت الليل القمري بسبب عدم ورود الطاقة الشمسية، ثم يستمر الروفر في دراسة الجانب المظلم للقمر.

يذكر أن مركبة Chang’e 4 تم إطلاقها في 8 ديسمبر عام 2018 من مطار "سشوان" في جنوب غرب الصين وهبطت المركبة في 3 يناير عام 2019 على الجانب المظلم للقمر في منطقة وادي أيتك .

وتحقق بذلك أول هبوط برفق في تاريخ البشرية على الجانب المظلم للقمر، ما يعتبر خطوة هامة على طريق دراسة الفضاء الكوني.

وأرسلت المركبة الصينية إلى الأرض أول صور فوتوغرافية بانورامية من الجانب المظلم للقمر التقطت من مسافة قريبة، وذلك بفضل تزويدها بأجهزة حديثة. وتكون المركبة على اتصال دائم بالأرض بفضل جهاز فضائي خاص بترحيل الإشارات اللاسلكية يقع في نقطة "لاغرانج L.2 بين الأرض والشمس.

المصدر: روسيا اليوم

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