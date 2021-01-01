استئناف إنتاج بطاريات شيفروليه بولت

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استئناف إنتاج بطاريات شيفروليه بولت

أعلنت شركة جنرال موتورز عن استئناف إنتاج البطاريات المسترجعة لطراز شيفروليه بولت، على أن يبدأ استبدال البطاريات الشهر المقبل.
أوقفت جنرال موتورز الأسبوع الماضي خط تجميع شيفروليه بولت حتى منتصف أكتوبر، بسبب مشاكل البطارية بعد 13 حريقًا تم الإبلاغ عنه.
وسعت جنرال موتورز بأغسطس استدعاءها لطراز بولت إلى أكثر من ١٤٠ ألف سيارة لاستبدال البطاريات بتكلفة تقدر الآن بنحو ١.٨ مليار دولار.
أكدت جنرال موتورز أن على المالكين الاستمرار في الوقوف بعيدًا عن نقاط الشحن وعدم ترك المركبات تشحن داخل المنزل طوال الليل.

المصدر: المصرى اليوم

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