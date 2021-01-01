

بيجو تقدم 308 الجديدة بسعر يبدأ من 23 ألف يورو بيجو تقدم 308 الجديدة بسعر يبدأ من 23 ألف يورو

أعلنت بيجو عن تقديم الجيل الجديد من سيارتها 308 في الأسواق خال العام الجاري بسعر يبدأ من 23 ألف و700 يورو.

وأوضحت بيجو أن قاعدة العجلات بالجيل الجديد زاد طوله 5 سم، كما زاد طول الموديل خماسي الأبواب 11 سم و6 سم في الموديل الكومبي.

تقدم السيارة بخيارات متنوعة من المحركات منها البنزين والديزل ونسخ الدفع الهجين Plug-in ليغطي نطاق قوة يمتد من 110 حصان إلى 225 حصان، ومدى سير كهربائي يصل إلى 60 كلم. ويتراوح معدل استهلاك السيارة من الوقود بين 3ر1 و8ر4 لتر.