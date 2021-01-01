

تعرف على أسباب صدور أصوات مزعجة من المكابح تعرف على أسباب صدور أصوات مزعجة من المكابح

المربع نت – يعتبر نظام المكابح (الفرامل) من أهم الأنظمة الحيوية التي توفر لك ولأسرتك الأمان والسلامة أثناء القيادة على الطرق، حيث أنها الجزء المسؤول عن إيقاف السيارة عند الحاجة أو في حالة الطوارئ، وأي خلل أو عطل بأحد أجزاءه من شأنه أن يعرض حياتك للخطر ويرفع من نسب تعرضك للحوادث.



لكن مع مرور الوقت قد تتعرض المكابح لبعض المشاكل والأعطال، ومن مؤشرات تعرضها للأعطال هو صدور أصوات مزعجة منها أثناء القيادة، وحينها يجب عليك الإسراع بالكشف عند مراكز الخدمة المُختصة عن نظام المكابح وإصلاح العطل به.



ونظراً لخطورة تعرض المكابح للأعطال، نقدم لكم اليوم أبرز الأعطال التي تتسب في صدور أصوات مزعجة من المكابح، وهي كالتالي:

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– حدوث تآكل أو شروخ في أقراص الفرامل أو ما يُعرف أيضًا بالهوبات– إذا تعرضت فحمات الفرامل للتآكل والتلف– في حال تفكك أحد براغي أقراص الفرامل فإنه يسبب هذا الصوت المزعج– قد يكون في بعض الحالات صدور الصوت طبيعيًا وناتج عن نظام منع انزلاق الفرامل أو المعروف أيضًا بنظام الـ ABS، وذلك عندما تقوم بالضغط على دواسة الفرامل بشكل مُفاجيء– في حال وجود صدأ على أقراص الفرامل (الهوبات) فإنها تصدر أصوات مزعجة لاحتكاكها مع فحمات الفرامل عند الضغط على دواسة الفرامل