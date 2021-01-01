

OSX Yosemite النسخة التجريبية من ابل قريباً OSX Yosemite النسخة التجريبية من ابل قريباً

ستبداً شركة “آبل” في إتاحة تنزيل النسخة التجريبية لنظامها التشغيلي OSX Yosemite المخصص لأجهزة “ماكنتوش” حيث سيحصل المستخدمون (الذين قاموا بالتسجيل في برنامج النسخ التجريبية العامة الذي أعلن عنه خلال فاعاليات مؤتمر مطوري “آبل”) على رابط بالبريد الإلكتروني بشيفرة تفعيل لنسخة النظام الجديد.



ونصحت الشركة أصحاب أجهزة “ماكنتوش” بأخذ نسخ احتياطية من بياناتهم قبل تنزيل النظام الجديد إذ سيظل نظام OSX Yosemite قيد التطوير استناداً إلى ردود أفعال المستخدمين وآرائهم قبل الإطلاق التام له خلال فصل الخريف المقبل ولا يمكن ضمان ثبات واستقرار النسخ التجريبية من النظام.



وسيظل بإمكان المستخدمين التسجيل للحصول على النسخة التجريبية العامة قبل إطلاق النظام رسمياً ولكن مرحلة الاختبار تكون مقتصرة على مليون مستخدم فقط، كما أطلقت “آبل” تطبيقاً يتيح للمستخدمين الذين يقررون تجربة النسخ التجريبية الإبلاغ عن أي علة برمجية يواجهونها وذلك للمساعدة في تلقي ردود أفعال المستخدمين وإصلاح تلك العلل قبل الإطلاق الرسمي للنظام.