كيف تستخدم شبكة Find My لإيجاد آيفون عند ضياعه؟ كيف تستخدم شبكة Find My لإيجاد آيفون عند ضياعه؟

تعتبر شبكة Find My الخاصة بـ أجهزة آبل أحد أفضل شبكات تحديد المواقع وإيجاد الأجهزة الضائعة، وذلك لأنها تستطيع تحديد موقع الجهاز بدقة، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.



كما تسمح لك الشبكة بإيقاف الهاتف والتحكم فيه عن بعد، وبالتالى حماية بياناتك الهامة والمعلومات الهامة فى هاتفك من السرقة.



وحصلت شبكة Find My على تحديث هام مع نظام iOS 15، حيث أصبحت قادرًا على إيجاد الهاتف وهو مغلق.



وذلك يضمن لك تحديد موقع الهاتف حتى إن لم يكن متصلًا بالإنترنت أو نفذت بطاريته فجأة، ولكن مع عدة شروط.

استخدام شبكة Find My الجديدة.وتعمل الخاصية الجديدة لشبكة Find My مع أجهزة آبل التي تأتي بمعالج A13 أو أحدث، ويعني هذا أجهزة آيفون 11 فما أحدث.كما يجب أن تكون على نظام iOS 15 حتى تتمكن من استخدام هذه الخدمة، لذلك يجب عليك الترقية إليه فورًا.وتعتمد هذه الخاصية على شريحة جديدة بدأت آبل بإضافتها إلى هواتفها منذ آيفون 11، وتعمل هذه الشريحة على إرسالواستقبال بيانات الموقع من الهاتف المغلق وإلى الهواتف التي تعمل حوله.لذلك عندما يغلق هاتفك ويكون في مكان محاط بأجهزة آبل متصلة بشبكة الإنترنت، فإن الشريحة الجديدة تبدأ بالعمل وترسل موقعه.وتعمل الهواتف المتصلة بشبكة الإنترنت المحيطة بهاتفك المغلق على إرسال موقعه إلى شبكة Find My وبالتالي تساعدك في العثور عليه.وتجعل هذه الخاصية جميع أجهزة آبل تستقبل الإشارة وترسلها إلى الإنترنت، ويعني ذلك أجهزة آيباد وحواسيب ماك أيضًا.ويمكنك الاستفادة من هذه الشبكة عبر اتباع الخطوات التالية:توجه إلى تطبيق الإعدادات في هاتفك، ومن ثم اضغط على صورتك الشخصية الموجودة أعلى الشاشة، وبعد ذلك اختر Find My.وتجد اختيارًا متاحًا أمامك يدعى إيجاد هاتف آيفون الخاص بي قم بالضغط على هذا الاختيار، ومن ثم قم بتفعيل جميع الاختيارات التي تجدها أمامك.وإذا كنت تستخدم نظام iOS 15، فإنك تجد اختيارًا يدعى تفعيل الشبكة الخاصة بالخدمة، ويجب أن تتأكد من تفعيل هذا الاختيار حتى تستفيد من الخاصية الجديدة للشبكة.وتستطيع بعد ذلك التوجه إلى موقع آيكلاود والضغط على اختيار Find My من قائمة التطبيقات التي تظهر لك.ويعمل هذا التطبيق على إظهار خريطة تحتوي على مكان هاتفك، وتستطيع التحكم في الهاتف عبر الضغط عليه داخل هذا التطبيق.