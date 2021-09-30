

بورصة الأسعار| ارتفاعات فى سعر الذهب بسوق الصاغة بورصة الأسعار| ارتفاعات فى سعر الذهب بسوق الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بنحو 10 جنيهات، بختام التعاملات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة.



ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 881 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 772 جنيها لجرام الذهب الواحد، فيما وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 663 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 518 جنيهات للجرام.



كما سجل سعر أوقية الذهب نحو 27,084 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,096 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 870,857 جنيه.