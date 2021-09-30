

اليوم.. بدء صرف المقررات التموينية عن أكتوبر اليوم.. بدء صرف المقررات التموينية عن أكتوبر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف المقررات التموينية لنحو 64 مليون مواطن، عن شهر أكتوبر، اعتبارا من اليوم الجمعة، وذلك من خلال 38 ألف منفذ تمويني منتشر على مستوى الجمهورية يعمل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً يوميا وخلال أيام العطلات الرسمية.



وتقوم المنافذ التموينة (جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية، بقالي التموين ) بصرف دعم السلع التموينية لأصحاب البطاقات شهريا بقيمة 50 جنيها للفرد حتى 4 أفراد على البطاقة التموينية، و25 جنيها للفرد الخامس وما يليه، ويبلغ عدد المستفيدين على قاعدة بيانات مستحقي الدعم نحو 64 مليون مواطن.



وتقوم القابضة للصناعات الغذائية، بتوفير 28 سلعة ضمن سلع المنظومة التموينية، تشتمل على الزيت والأرز والسكر والمكرونة والخل والدقيق ،المسلي الصناعي، الطحينية ،النسكافية ،الملح ،مسحوق الغسيل ،الصابون والمنظفات .

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وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على جميع المنافذ التموينية بصرف مقررات أكتوبر وفقا للقرار رقم 24 الصادر خلال العام الجاري، والخاص بتنظيم صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات، وينص على صرف السلع الأساسية وفقا بحصص محددة ، بواقع 2 كيلو سكر وزجاجة زيت لكل فرد على البطاقة التموينية، وبالنسبة للزيت 4 زجاجات بحد أقصى للبطاقة ، والأرز كيلو للبطاقة أقل من 4 افراد، لتزيد إلى 2 كيلو للبطاقة ال 4 مستفيدين فأكثر.كما وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بضرورة التزام أصحاب ومسؤولي منافذ صرف السلع التموينية (جمعيتي..بقالي التموين.. المجمعات الاستهلاكية.) الاجراءات الاحترازية والتباعد بين المواطنين عند صرف السلع التموينية .