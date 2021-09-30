تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف المقررات التموينية لنحو 64 مليون مواطن، عن شهر أكتوبر، اعتبارا من اليوم الجمعة، وذلك من خلال 38 ألف منفذ تمويني منتشر على مستوى الجمهورية يعمل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً يوميا وخلال أيام العطلات الرسمية.
وتقوم المنافذ التموينة (جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية، بقالي التموين ) بصرف دعم السلع التموينية لأصحاب البطاقات شهريا بقيمة 50 جنيها للفرد حتى 4 أفراد على البطاقة التموينية، و25 جنيها للفرد الخامس وما يليه، ويبلغ عدد المستفيدين على قاعدة بيانات مستحقي الدعم نحو 64 مليون مواطن.
وتقوم القابضة للصناعات الغذائية، بتوفير 28 سلعة ضمن سلع المنظومة التموينية، تشتمل على الزيت والأرز والسكر والمكرونة والخل والدقيق ،المسلي الصناعي، الطحينية ،النسكافية ،الملح ،مسحوق الغسيل ،الصابون والمنظفات .
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التعليقات على اليوم.. بدء صرف المقررات التموينية عن أكتوبر
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