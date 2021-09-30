سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 1 أكتوبر

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سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 1 أكتوبر

شهد سعر الدولار الأمريكي، استقرارا مقابل الجنيه المصري، في شركات الصرافة التابعة للبنوك العاملة في السوق المحلية، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري، فى تعاملات اليوم الجمعة 1 اكتوبر.

وسجل سعر الدولار الأمريكي، نحو 15.64 جنيهًا للشراء، 74. 15 جنيهًا للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 15.64 جنيهًا للشراء، 15.77 جنيهًا للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.65 جنيهًا للشراء، 14.75 جنيهًا للبيع.

الدولار يسجل 15.64 في ختام تعاملات اليوم 30 سبتمبر

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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