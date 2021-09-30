أسعار اللحوم اليوم الجمعة

استقرت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 1-10-2021، وسجلت اللحوم الكندوز 130-160 جنيها للكيلو واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.
وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .
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