قامت شركة هواوي لأعمال المستهلك بطرح أحدث أجهزتها اللوحية في السوق المصري HUAWEI MatePad 11 ذو الإمكانيات المبتكرة والذي يعد نقلة نوعية في عالم أجهزة هواوي اللوحية الذي يمكنه التعامل مع كافة المهام اليومية، حيث يتسم الجهاز بالمثالية في الشكل والوظيفة بفضل شاشة العرض الكاملة من هواوي، وتجربة الجهاز الفائق وخيارات الاتصال المتعددة، مما يؤهله أن يكون أفضل جهاز لوحي في 2021.
وتُعد الأجهزة اللوحية أداة رائعة لإنجاز العديد من المهام والأنشطة التي تتراوح من التصميم إلى الرسم ولعب الألعاب ومشاهدة الأفلام والقراءة وغير ذلك الكثير، لذا إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي جديد في مصر، فمن الضروري الاطلاع على جهاز HUAWEI MatePad 11 اللوحي الجديد والذي يتمتع بشاشة عرض كاملة مقاس 10.95 بوصة بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز، حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالألعاب التي تدعم وضع FPS العالي مما يعني تحسين المرئيات وحتى ردود الفعل بشكل أفضل عند استخدام عناصر التحكم باللمس.
هذا ولا يمكن إغفال دور جهاز HUAWEI MatePad 11 في تجربة المكتب الذكي التي تقدمها مجموعة الأجهزة الفائقة إذ يمكنه توفير اتصالاً سلسًا بين الأجهزة المتوافقة من نفس المجموعة، حيث أصبح توصيل أجهزة متعددة أسهل وأكثر سهولة من أي وقت مضى. إذ تتيح لوحة التحكم للمستخدمين ببساطة سحب رمز يمثل جهازًا إلى جهاز آخر لإنشاء اتصال بينهما.
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التعليقات على هواوي تطلق جهازها اللوحي الجديد .. تفاصيل
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