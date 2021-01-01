

Huawei Mate V.. هواوي تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي بتصميم صدفي Huawei Mate V.. هواوي تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي بتصميم صدفي

توفر هواوي Huawei، تشكيلة هواتف Mate X، بتصميم قابل للطي يدعم التحول إلى جهاز لوحي، ولكن الشركة تعتزم إطلاق هاتف Mate V والذي سيأتي بتصميم صدفى يحاكي هاتفي Moto Razr و Galaxy Z Flip3.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أشارت بعض التسريبات إلى عزم هواوي إطلاق هاتف قابل للطي بشكل صدفي يدعم طي الشاشة وفتحها في وضع رأسي، سينطلق قبل نهاية هذا العام تحت اسم Mate V.



وكما تشير التسريبات إلى أن هاتف Mate V، سيتم تشغيله بواسطة معالج من نوع Kirin 9000 وهو يعد من أحدث وأقوى إصدارات شركة هواوي.

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وتوضح التسريبات نوع الشبكة التي سيدعمها الهاتف القابل للطي Mate V، وما إذا كان هذا الإصدار يأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G أو يدعم شبكات LTE فقط، حيث من المتوقع أن يأتي الهاتف بنموذجين على غرار Mate X2، بمتغيرات LTE-only و 5G.ومن المتوقع أن تعلن هواوي عن هذا الهاتف الجديد عبر حدثا افتراضيا تعتزم إقامته في 21 من أكتوبر المقبل، لذا من المتوقع أن تكشف العملاق الصيني عن الهاتف خلال الحدث.بسرعة شحن خارقة هواوي تطلق نوفا 9 برويشمل هاتف هواوي nova 9 Pro، على شاشة من نوع OLED، بقياس 6.72 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وتبلغ دقتها 1236 x 2676 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، تحتوي الشاشة على شق عريض لكاميرا التصوير السيلفي، ويتوفر هاتف nova 9 Pro، بأربعة خيارات لونية هي : الأزرق والبنفسجي والأخضر والأسود، مقابل سعر 542 دولار (أي ما يعادل 8 آلاف و500 جنيه مصري).