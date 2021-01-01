

شاهد.. انفجار هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 القابل للطي شاهد.. انفجار هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 القابل للطي

وثق شاب لحظة انفجار هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 3، في مقطع فيديو شاركه على موقع التدوينات تويتر، ويظهر الفيديو الهاتف التالف والدخان يتصاعد منه بغزارة.



وبحسب ما ذكره موقع "tomsguide" التقني، انفجر هاتف سامسونج الذي يملكه الشاب تشاد كريستيان، والذي كتب في منشوره على تويتر، إنه كان يستعد لإرسال الجهاز لإصلاحه في مقر الشركة، بعد تعرض الهاتف لإضرار بعد سقوطه من دراجته وتحطيم شاشته.



وادعي كريستيان أنه كان يعد الهاتف لإرساله مرة أخرى إلى سامسونج لإصلاحه، ولكن عندما بدأ الدخان يتصاعد من بطارية الجهاز وانفجر، وبدأ الدخان يتصاعد من الجهاز الباهظ التكلفة قرر توثيق اللحظة في مقطع فيديو.

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وبعد مشاهدة الفيديو، تذكر البعض حادثة هاتف سامسونج المسمى Galaxy Note 7، والذي ان يميل إلى الانفجار والدخان بنفس الطريقة، والتي كانت مشكلة منتشرة للغاية عن الإعلان عن الجهاز ممما تسبب في الإحراج للشركة الكورية مما اضطرها لإعادة تصميم الهاتف ولكن دون جدوى.احتراق أحدث هواتف سامسونج يصيب ركاب طائرة بالذعرذكرت إحدى التقارير السابقة، أن أحدث هواتف سامسونج اشتعال في شهر أغسطس الماضي، داخل رحلة طيران تابعة لشركة طيران ألاسكا إيرلاينز.وقد تسبب هاتف سامسونج المحترق في نشوب حريق صغير داخل الطائرة، وعند فحص الجهاز المشتعل تبين أنه هاتف سامسونج الذكي Galaxy A21 الخاص بأحد الركاب، والذي اشتعلت فيه النيران داخل عنبر الشحن فى رحلة خطوط ألاسكا الجوية رقم 751، التي أقلعت من مطار سياتل تاكوما الدولي بـ واشنطن الأمريكية.