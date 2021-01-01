خصصت نيسان موتورز شاحنة النيسان فرونتير موديل 2022 بغطاء من 3 ألوان الأبيض والأحمر والأزرق لتدخل في منافسات سباق Rebelle Rally ريبيل رالي لعام 2021 المخصص للسيدات فقط، ويعد السباق الأطول في مسافات الطرق الوعرة الذي تجري فعالياته داخل أمريكا.
استنادًا إلى طراز Pro-4X القوي بالفعل، تحتوي هذه النسخة المميزة من نيسان ليس فقط على مظهر مختلف بل أداء مميز أيضا من خلال تزويدها بحزمة أداء مخصوصة للطرق الوعرة من القسم الرياضي في نيسان، "نيسمو".
ورغم أن نيسان فرونتير خضعت لتحول كبير جعلها تبدو أكثر شبابا ومن جيل جديد، إلا أن الألون الـ 3 المستخدمة في تلوين الشاحنة تعود بالشاحنة إلى ثمانينيات القرن الماضي عندما كانت تشارك شاحنات نيسان الهارد بودي المخصصة للطرق الوعرة في سباقات الثمانينات وتغطي الهيكل الخارجي بهذه الألوان المميز، إذا هو تغيير وانتقال لجيل أحدث لكن بمذاق زمن ماضي.
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التعليقات على ممنوع للرجال.. إصدار خاص من نيسان يشارك في سباق Rebelle Rally المخصص للنساء
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