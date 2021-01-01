

ممنوع للرجال.. إصدار خاص من نيسان يشارك في سباق Rebelle Rally المخصص للنساء ممنوع للرجال.. إصدار خاص من نيسان يشارك في سباق Rebelle Rally المخصص للنساء

خصصت نيسان موتورز شاحنة النيسان فرونتير موديل 2022 بغطاء من 3 ألوان الأبيض والأحمر والأزرق لتدخل في منافسات سباق Rebelle Rally ريبيل رالي لعام 2021 المخصص للسيدات فقط، ويعد السباق الأطول في مسافات الطرق الوعرة الذي تجري فعالياته داخل أمريكا.



استنادًا إلى طراز Pro-4X القوي بالفعل، تحتوي هذه النسخة المميزة من نيسان ليس فقط على مظهر مختلف بل أداء مميز أيضا من خلال تزويدها بحزمة أداء مخصوصة للطرق الوعرة من القسم الرياضي في نيسان، "نيسمو".



ورغم أن نيسان فرونتير خضعت لتحول كبير جعلها تبدو أكثر شبابا ومن جيل جديد، إلا أن الألون الـ 3 المستخدمة في تلوين الشاحنة تعود بالشاحنة إلى ثمانينيات القرن الماضي عندما كانت تشارك شاحنات نيسان الهارد بودي المخصصة للطرق الوعرة في سباقات الثمانينات وتغطي الهيكل الخارجي بهذه الألوان المميز، إذا هو تغيير وانتقال لجيل أحدث لكن بمذاق زمن ماضي.

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حرصت نيسان على تغليف الواجهة الأمامية باللون الأحمر مع كساء الجوانب والخلف باللون الأبيض والأزرق ووضع ملصق كبير مكتوب عليه "نيسمو للطرق الوعرة"، في حركة تدل على اعتزاز كبير بماضي الشركة العريقة ومحاولة لاستعادة الحنين لأمجاد نيسان في سباقات الزمن الجميل.تحتوي فرونتير 2022 على محرك V6 بقوة 310 حصان، سعة 3.8 لتر، وناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات. يأتي طراز الـ Pro-4X القياسي مع إطارات لجميع التضاريس على عجلات مقاس 17 بوصة ، تفاضل خلفي مغلق إلكترونيًا، ومخمدات Bilstein، وألواح انزلاقية أسفل الهيكل، ودفع رباعي.من المتوقع أن تشارك الفرونتير ذات المظهر الكلاسيكي في رالي ريبيل 2021 الذي يمتد لـ8 أيام متواصلة ويغطي أكثر من 1500 ميل من الصحراء بين نيفادا وأريزونا وكاليفورنيا. يبدأ التجمع في 7 أكتوبر في سد هوفر في نيفادا وينتهي في 16 أكتوبر في إمبريال ديونز بكاليفورنيا.