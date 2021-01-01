كشفت الدكتورة نسمة ياسر، استشاري التغذية العلاجية، عن أفضل الأطعمة للأطفال، لزيادة التركيز والمناعة مع عودة المدارس.
ونصحت نسمة ياسر، خلال لقائها لـ برنامج “هذا الصباح”، على فضائية "اكسترا نيوز"، بأهمية إضافة المكسرات والفاكهة للوجبات المدرسية، لإمداد الطفل بالفيتامينات والماغنسيوم.
وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أنه من الأفضل تقديم العصائر الطبيعية للطفل من مكونات منزلية، والابتعاد عن المشروبات ذات السكريات المرتفعة .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مع عودة المدارس.. أطعمة تساعد الطفل على التركيز
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق