تستعد مدينة نيويورك الأميركية الأسبوع القادم لاستضافة مزاد تعرض فيه مجموعة نادرة من الرسوم واللوحات للملاكم الأميركي محمد علي الذي كان يحب الرسم بين مبارياته.
وتعكس المجموعة التي تضم 24 قطعة، والعديد منها بأسلوب الرسوم المتحركة وبعضها يحمل توقيعه، اهتمام علي بالدين والعدالة الاجتماعية، كما أن هناك أيضا بعض الرسوم التي تصوره في الحلبة.
وتشمل المجموعة لوحة تحمل اسم "ستينغ لايك بي" أو "إلسع مثل النحلة" رسمها محمد علي في عام 1978 أثناء تصوير المسلسل التاريخي "فريدم رود" (طريق الحرية) الذي قام ببطولته، وفق ماذكرت هدار بونهامز للمزادات، ومن المتوقع أن تحقق ما بين 40 و60 ألف دولار عند عرضها للبيع في الخامس من أكتوبر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مزاد على لوحات أسطورة الملاكمة محمد علي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق