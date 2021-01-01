مع اقتراب موعد عيد الهالوين يبدأ الكثير فى التفكير والبحث عن الملابس التنكرية التى تساعدهم على الظهور بشكل أنيق ومميز ومرعب فى نفس الوقت، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع الخطوات التى أشار إليها موقع صحيفة "مترو" البريطانية، لتجسيد دور شخصية "آيفى السامة" التى تعتبر أحد أعداء شخصية باتمان الخيالية، والتى كانت تستخدم قوتها الطبيعية لحماية الحياة البرية والنباتات، للاحتفال بالهالوين بدلاً من شراء ملابس جديدة.
خطوات تجسيد شخصية "آيفى السامة"
طلاء الجسم
وللتنكر فى شخصية "آيفى السامة"، يجب طلاء الوجه والجسم باللون الأخضر، بطريقة احترافية من خلال استخدام الألوان واستخدام إسفنجة رطبة تساعد على توزيع اللون على الجسم.
بدلة ضيقة
إذا كنت تفضلين عدم نقل الطلاء الأخضر إلى كل من تعانقه عند التحية فى الحفل، يمكن ارتداء بدلة ضيقة خضراء اللون، بدلاً من طلاء الجسم، مع لف الجسم بأغصان اللبلاب.
شعر مستعار
يجب ارتداء شعر مستعار لونه أحمر حتى تشبهين شخصية "آيفي السامة"، مع ضرورة تمشيط الشعر ببعض قطرات من الشامبو الجاف قبل ارتدائه للمرة الأولى، حتى يصبح الشعر أقل لمعانًا.
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التعليقات على الهالووين قرب.. 7 خطوات سهلة لتجسيد شخصية "آيفى السامة"
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