

الهالووين قرب.. 7 خطوات سهلة لتجسيد شخصية "آيفى السامة" الهالووين قرب.. 7 خطوات سهلة لتجسيد شخصية "آيفى السامة"

مع اقتراب موعد عيد الهالوين يبدأ الكثير فى التفكير والبحث عن الملابس التنكرية التى تساعدهم على الظهور بشكل أنيق ومميز ومرعب فى نفس الوقت، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع الخطوات التى أشار إليها موقع صحيفة "مترو" البريطانية، لتجسيد دور شخصية "آيفى السامة" التى تعتبر أحد أعداء شخصية باتمان الخيالية، والتى كانت تستخدم قوتها الطبيعية لحماية الحياة البرية والنباتات، للاحتفال بالهالوين بدلاً من شراء ملابس جديدة.



خطوات تجسيد شخصية "آيفى السامة"

طلاء الجسم

وللتنكر فى شخصية "آيفى السامة"، يجب طلاء الوجه والجسم باللون الأخضر، بطريقة احترافية من خلال استخدام الألوان واستخدام إسفنجة رطبة تساعد على توزيع اللون على الجسم.



بدلة ضيقة

إذا كنت تفضلين عدم نقل الطلاء الأخضر إلى كل من تعانقه عند التحية فى الحفل، يمكن ارتداء بدلة ضيقة خضراء اللون، بدلاً من طلاء الجسم، مع لف الجسم بأغصان اللبلاب.



شعر مستعار

يجب ارتداء شعر مستعار لونه أحمر حتى تشبهين شخصية "آيفي السامة"، مع ضرورة تمشيط الشعر ببعض قطرات من الشامبو الجاف قبل ارتدائه للمرة الأولى، حتى يصبح الشعر أقل لمعانًا.

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رذاذ لون الشعروحال عدم الرغبة فى ارتداء شعر مستعار خلال الحفل، يمكن استخدام رذاذ اللون الأحمر ورشه على الشعر للحصول على لون شعر شخصية "آيفي السامة"، لكن يجب تصفيف الشعر قبل الرش مع استخدام ورق أو كرتون لضمان عدم انتقال اللون إلى الوجه أو الجسم.ميك أب شخصية "آيفي السامة"يعتمد مكياج شخصية "آيفي السامة" على ظلال العيون الأخضر وأحمر شفاه لونه أخضر ويفضل أن يكون غير لامع.تيجان اللبلابيجب تحضير تاج من ورق الشجر والذى يمكن شراؤه من المتاجر المختلفة أو تصنيعه فى المنزل من خلال استخدام أغصان اللبلاب الحقيقية أو الصناعية، مع تثبيته على الرأس بشريط لاصق أو غراء.ملابس شخصية "آيفى السامة"ارتدى الملابس التى تفضلينها لكن يجب اختيار درجات اللون الأخضر مع تثبيت أغصان الشجرة على الزى.