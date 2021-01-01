

5 خطوات سهلة لتجهيز بشرتك لفصل الشتاء.. أبرزها التقشير والترطيب 5 خطوات سهلة لتجهيز بشرتك لفصل الشتاء.. أبرزها التقشير والترطيب

نستعد لاستقبال فصل الشتاء، حيث انخفاض درجات الحرارة، الذي يتسبب فى جفاف البشرة وتشققها، وهو ما يتطلب عناية خاصة بالبشرة لاستقبال هذا الفصل البارد، لمقاومة آثار الطقس والأضرار التي قد يتسبب فيها وتفقدنا الكثير من الإشراق الذي نسعى إليه، لذلك يعد فصل الخريف المتقلب فرصة جيدة لإعداد البشرة لاستقبال فصل الشتاء.



وفي هذا التقرير نقدم 5 نصائح مهمة لإعداد بشرتك لاستقبال فصل الشتاء، والتكيف مع التقلبات المناخية، وفقا لتقرير منشور على موقع "بولد سكاى" الهندى:



نصائح لإعداد بشرتك لاستقبال الشتاء: تقشير البشرة

في هذا الوقت، يصبح من الضروري تقشير بشرتك والعناية بها، لإزالة خلايا الجلد الميتة وغلق المسام، وتقليل التشققات وإعطاء البشرة إشراقة خلابة، ويجب استخدام مقشر الوجه وأقنعة الوجه وما إلى ذلك، على الأقل 1-3 مرات كل أسبوع، لتضيف فوائد لبشرتك وبذلك لن تدعها تجف وتتقشر عند وصول الشتاء.

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تبديل المرطباتأنت في حاجة الآن إلى تبديل المرطبات إلى كريمات ذات تركيبة أكثر كثافة، نظرًا لأن الشتاء يمكن أن يجعل بشرتك جافة، لذلك أنت في حاجة إلى الاحتفاظ بالكريمات لفترة طويلة، ويمكنك البدء بتركيبة أقل سمكًا ثم زيادتها وفقًا للهواء المتغير، كما تحتاجين إلى تغذية جسمك بالكامل بالغسول لتجنب مشاكل البشرة الجافة.استخدام واقي شمسيمكن أن يتلف الشتاء بشرتك بسبب العديد من العوامل، فيمكن للهواء الجاف وأشعة الشمس القاسية أن تجعل بشرتك أسوأ، لذلك قد تحتاجين إلى البدء في استخدام عامل الحماية من الشمس في المستحضرات أو المرطبات أو الكريمات.تقشير الشفاهيؤثر الشتاء على شفتيك أيضًا، يجعلها جافة ومتشققة، ولتجنب حدوث ذلك، ابدأي في استخدام مقشر الشفاه مسبقًا، وسوف يغذي بشرتك ويزيل الجلد الميت المتشقق، وكذلك عليك بتناول المزيد من الماء للمساعدة في التخلص من هذه المشكلة.شاور قصيرهناك بعض التغييرات التي يجب عليك القيام بها في روتين الاستحمام أيضًا استعدادا لقدوم فصل الشتاء، فقد يكون الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة أمرًا مغريًا ولكن الماء الساخن يضر بشرتك ويجعلها جافة، عليكي بالحصول على دش فاتر واجعليه سريعًا. أيضا، وكذلك التحول من الصابون إلى جل الاستحمام، لأن الصابون يجعل بشرتك جافة، ومن ناحية أخرى، فإن جل الاستحمام أكثر تغذية وترطيبًا.