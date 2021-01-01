

نتيجة تأثيره السلبي على الصحة العقلية.. «فيس بوك» تعطل العمل على مشروع «إنستجرام كيدز» نتيجة تأثيره السلبي على الصحة العقلية.. «فيس بوك» تعطل العمل على مشروع «إنستجرام كيدز»

أوقفت شركة «فيس بوك» العمل على مشروع «إنستجرام كيدز»، بعد الكشف عن تأثير تطبيق مشاركة الصور على الصحة العقلية للمراهقين.



وقالت «إنستجرام» إن هذا التوقف «مؤقت»، للعمل على معالجة المخاوف التي أثارها الآباء والخبراء والمنظمون.



وتأتي هذه الخطوة، في أعقاب ما كشفت عنه صحيفة «وول ستريت جورنال»، من أن «فيس بوك» كلف بإجراء بحث يُظهر أن «إنستجرام» يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية للفتيات في قضايا، مثل صورة الجسد واحترام الذات.

قد يعجبك أيضا...

ودافع رئيس «إنستجرام»، آدم موسيري، عن مفهوم الموقع للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عامًا.وقال «آدم»، حسب ما نقلته «ذا جارديان»، إنه يعتقد أن الأطفال يجب أن يكونوا قادرين على الوصول إلى إصدار من التطبيق مصمم لأجلهم. خاصةً وأن الموقع يحظر الدخول إليه على من هم دون سن 13 عامًا.وأضاف: «بينما نقف إلى جانب الحاجة إلى تطوير هذه التجربة، قررنا إيقاف هذا المشروع مؤقتًا. وسيمنحنا هذا الوقت للعمل مع الآباء والخبراء وواضعي السياسات والمنظمين، والاستماع إلى مخاوفهم، وإثبات قيمة وأهمية هذا المشروع للشباب المراهقين عبر الإنترنت».ويرى منتقدو «إنستجرام للأطفال» هذا التوقف اعترافًا بأن المشروع ما هو إلا فكرة سيئة. لكن «آدم» أوضح في هذا الشأن: «الحقيقة هي أن الأطفال متصلون بالإنترنت بالفعل، ونعتقد أن تطوير تجارب مناسبة لأعمارهم مصممة خصيصًا لهم أفضل بكثير للآباء مما نحن عليه اليوم».هذا، وجاء بيان «آدم» بعد يوم واحد من إصدار رئيس الأبحاث في «فيس بوك»، دحضًا لما كشفت عنه «وول ستريت جورنال»، مما أدى إلى تجدد انتقادات الشركة من السياسيين على جانبي المحيط الأطلسي.من جهتها، صرحت الباحثة براتيتي رايشودوهري: «بحث الشركة أظهر أن إنستجرام كان سامًا للفتيات المراهقات».وتابعت «رايشودري»: «من بين 12 منطقة على شريحة استشهدت بها وول ستريت جورنال، كانت صورة الجسد هي المشكلة الوحيدة التي قالت الفتيات إن إنستجرام زادها سوءًا».وأردفت: «تم تصميم هذا البحث الذي اعتمد البعض منه على مدخلات من 40 مراهقًا فقط، لإبلاغ المحادثات الداخلية حول التصورات الأكثر سلبية للمراهقين حول إنستجرام. لكنه لم يقس العلاقات السببية بين إنستجرام وقضايا العالم الحقيقي».فيما ذكرت عضو في اللجنة المشتركة حول مشروع قانون الأمان على الإنترنت، بيبان كيدرون، أن ما حدث هو «انتصار لنشطاء حقوق الطفل والمشرعين في جميع أنحاء العالم»: «إنستجرام كيدز تم إيقافه مؤقتًا، لكن لا يجب تفسيرها على أنها انتصرت في المعركة».