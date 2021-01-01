

تسعى «فيس بوك» أن تكون بديلة للإنترنت.. «ميتافيرس» تقنية تثير المخاوف بشأن حماية الحياة الخاصة تسعى «فيس بوك» أن تكون بديلة للإنترنت.. «ميتافيرس» تقنية تثير المخاوف بشأن حماية الحياة الخاصة

فى الآونة الأخيرة، اكتسب مصطلح «ميتافيرس» زخمًا شديدًا، ومخاوف أخلاقية ومجتمعية، خاصةً بعدما أعلن مؤسس «فيس بوك» مارك زوكربيرج، أنه سيكون خليفة للإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وهذا خلال 5 سنوات فقط.



وظهر مصطلح الـ «ميتافيرس» لأول مرة فى عام 1992، وهو مرتبط بالخيال العلمى، وصاغه حينها نيل ستيفنسون فى روايته «Snow Crash»، وعرفها كـ «عالم افتراضى يمكن للبشر أن يتفاعلوا مع بعضهم البعض فيه».



بالعودة إلى الحاضر، يسعى زوكربيرج إلى تطوير هذا العالم، بحيث يرتدى الشخص فيه «سماعات رأس VR، ويمتلك تطبيق فيس بوك، بجانب منصة الواقع الافتراضى Oculus»، حتى يعيش الفرد بداخله حسب ما نقلته «ذا جارديان» فى تقرير منشور.

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واعتبر زوكربيرج، أن هذه المنصة ستكون «مساحة على الإنترنت تم بناؤها من قبل الشركات والمبدعين والمطورين، حيث يمكن للناس أيضًا أن يعيشوا حياتهم فيها، من ترفيه وعمل وغيرهما».بناءً على هذا التوجه، يقود الرئيس التنفيذى للعمليات فى «فيس بوك» شيريل ساندبرج، ونائب الرئيس للشؤون العالمية والاتصالات نيك كليج، جهودا من شأنها وضع خطط للشركة معنية بكيفية قيام «ميتافيرس» بإعادة تشكيل المجتمع.وحسب المنشور، تجرى «فيس بوك» محادثات حول المعايير والبروتوكولات الخاصة بـ «ميتافيرس»، فى خطوة يقول عنها بعض المراقبين إنها «تسمح للشركة بتحويل المناقشة بعيدًا عن قضايا مثل دعوى مكافحة الاحتكار التى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية العام الماضى».لكن الخبراء يخشون أنه فى ظل استمرار معاناة اللوائح التنظيمية من أجل مواكبة تأثير الموجة الأولى من وسائل التواصل الاجتماعى، فمن المرجح أن تكون «ميتافيرس» وسيلة لشركات مثل «فيس بوك» لالتقاط المزيد من البيانات والاستفادة منها.كذلك حذر الخبراء، من أن هناك حاجة إلى مزيد من التبصر والحماية الحكومية لمواجهة مخاطر الفضاء وحياة الناس، التى تغزوها التكنولوجيا الكبيرة.وفى هذا الصدد، صرح أستاذ الإعلام الجديد والإنترنت فى كلية لندن للاقتصاد، روبن مانسيل: «أعتقد أن الأضرار التى نراها بعد وقوع الحقيقة، بالنسبة للأطفال على وجه الخصوص والبالغين، تبعث على القلق بدرجة كافية، بحيث يكون من المنطقى العمل على وضع ترتيبات عمليات التحقق بشأن الشفافية وحماية البيانات وما إلى ذلك، قبل السماح لهذه الشركات بالخروج».بينما يعتبر مصطلح «ميتافيرس» بالنسبة لمعظم الناس مصطلحًا مجردًا حسب المنشور، إلا أن عمالقة الإنترنت يستثمرون المال فيه.فمؤخرًا، أطلقت «فيس بوك» خدمة اجتماعات الواقع الافتراضى «Horizon Workrooms»، حيث يتجمع الأشخاص عن بُعد وهم يرتدون سماعات الرأس، ويلتقون كما لو كانوا هناك فعليًا فى مساحة اجتماعات افتراضية عبر الإنترنت.كذلك أطلقت الشركة النظارة الذكية «Ray-Ban Stories»، المزودة بكاميرتين وميكروفون ومكبر صوت ومساعد صوتى.فى الوقت نفسه، قال الرئيس التنفيذى لـ مايكروسوفت ساتيا ناديلا، إن شركته تستثمر بكثافة فى «مؤسسة ميتافيرس».فيما أردف «مانسيل» حديثه: «القضايا الاجتماعية والسياسية المرتبطة بالميتافيرس ستكون مماثلة لتلك الموجودة على منصات التواصل الاجتماعى الحالية مثل فيس بوك، بما فى ذلك البيانات والمراقبة والتنظيم وتمثيل الجنس والعرق والعرق».واستدرك: «فى عالم ميتافيرس الغامر، سيكونون على نطاق أوسع بكثير. إنها تعتقد أنه يجب إجبار عمالقة التكنولوجيا على الانتظار قبل الإطلاق حتى يكون هناك وضوح حول كيفية حكمهم».من جهته، صرح أستاذ التسويق فى كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك سكوت جالواى، أن زوكربيرج هو السبب الرئيسى وراء جذب الانتباه إلى «ميتافيرس»: «يبدو الأمر وكأنه لا يمكن أن يذهب الشخص إلى أى مكان جيد حال مروره بمشكلة».وأضاف: «لا أعتقد أن الناس خائفون من ميتافيرس، فهم خائفون من زوكربيرج، وهذا ما أنجزه فى وسائل التواصل الاجتماعى عدد الأشخاص الذين يحصلون على معلوماتهم من فيس بوك، أكثر من الأشخاص الموجودين فى نصف الكرة الجنوبى بالإضافة إلى الهند».واعتبر رئيس موضوع الأخلاقيات فى معهد آلان تورينج فى لندن، الدكتور ديفيد ليزلى، أن «ميتافيرس» سيوفر «مساحة للهروب من التعامل مع أكبر مشاكل المجتمع».وأضاف: «المفهوم يطرح أسئلة أخلاقية حول كل شىء بدءًا ممّن يبنيه ويتحكم فيه، وخطر فقدان (المساحة الآمنة للحياة الخاصة)، والجمهور الافتراضى».واستطرد: «هناك خطر من أنه فيما يتعلق بالتركيب الاجتماعى والاقتصادى والجنس والعرق، فإن سكان ميتافيرس قد يكونون غير متوازنين».