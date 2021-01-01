6 لاعبين مصريين فى تشكيل الأفضل بأفريقيا خلال القرن الـ21

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تشكيل الأفضل بأفريقيا

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الفريقى لكرة القدم "الكاف" على تويتر تشكيل الأفضل في قارة أفريقيا خلال القرن الـ21 عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وتصدر اللاعبون المصريون التشكيل الأمثل في قارة أفريقيا، حيث ضم 6 لاعبين هم عصام الحضرى ووائل جمعة وسيد معوض وأحمد فتحى ومحمد أبو تريكة ومحمد صلاح.

من جانب آخر، حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الليبيرى بثنائية نظيفة باستاد برج العرب، فى المباراة الودية التى أقيمت اليوم الخميس ضمن استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس العالم 2022.

وضم تشكيل منتخب مصر كل حراسة المرمى: محمد الشناوي، الدفاع: محمد حمدي – أيمن أشرف – محمود حمدي "الونش" – أكرم توفيق، خط الوسط: عمرو السولية – طارق حامد، ثلاثي قبل المهاجم: أحمد سيد "زيزو" – عبدالله السعيد – مصطفى فتحي، خط الهجوم: محمد شريف.

بينما دخل منتخب ليبيريا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ألفا إشاكا جالوه، الدفاع: بن بناياها – سامبسون دويه – كارلوس ويليامز، الوسط: ألفين ماكورنيل – سام جاكسون – كيلفين باركلاي – فريد بروكس – إدوارد ليدلوم، الهجوم: فريدريك دينيس – تيري ساكور.

المصدر: elbalad

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