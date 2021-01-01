نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الفريقى لكرة القدم "الكاف" على تويتر تشكيل الأفضل في قارة أفريقيا خلال القرن الـ21 عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر.
وتصدر اللاعبون المصريون التشكيل الأمثل في قارة أفريقيا، حيث ضم 6 لاعبين هم عصام الحضرى ووائل جمعة وسيد معوض وأحمد فتحى ومحمد أبو تريكة ومحمد صلاح.
من جانب آخر، حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الليبيرى بثنائية نظيفة باستاد برج العرب، فى المباراة الودية التى أقيمت اليوم الخميس ضمن استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس العالم 2022.
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التعليقات على 6 لاعبين مصريين فى تشكيل الأفضل بأفريقيا خلال القرن الـ21
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