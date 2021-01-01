صراع قوي بين المرشحين بمحيط نادي الزمالك



محيط نادي الزمالك محيط نادي الزمالك

يشهد محيط نادي الزمالك ، حاليا صراعا قويا بين المرشحين لانتخابات النادي، عقب إعلان ادارة الزمالك عن فتح باب الترشح بداية من السبت لمدة اسبوع ومن المنتظر ان تشهد الانتخابات هذه المرة اقبالا غير مسبوق من المرشحين والاعضاء.







وشهدت الأجواء العديد من الأسماء البارزة، على رأسها خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة السابق، الذي ألمح إلى نيته خوض السباق الانتخابي على مقعد الرئاسة، واللواء احمد سليمان ، وكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي، والمنتج مدحت العدل، والمحامي عمر هريدي مع وجود بعض الأسماء الأخري مثل، السيد مصطفى بدوي، هاني شكري، داليا خورشيد، عمرو الجنايني، هاني بيرزي، هشام يكن ومصطفى سيف العماري وهشام نصر إبراهيم وأحمد هاني زاده ، ورجل الاعمال محمد طارق تحت السن ، والرائد محمود الشوربجي ،ورجل الاعمال محمد رحمي والصحفي صبحي عبد السلام .

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فيما كشف حسين ياسر المحمدي عن موقفه من انتخابات الزمالك القادمة ، قائلا ، لا أفكر في هذا الأمر حاليا ، بل أحرص على الحصول على دورات تدريبية للاتجاه لمجال التدريب في كرة القدم ، ولا أضع في حساباتي في هذه الفترة الجانب الاداري .يأتي هذا فيما ناشدت إدارة نادي الزمالك جميع الأعضاء بسرعة التوجه إلى إدارة الاشتراكات لسداد قيمة الاشتراك السنوي قبل يوم 30 سبتمبر الجاري.ومن جانبه أعلن الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن أي عضو سيكون عليه مستحقات مالية لن يكون له حق التصويت في الانتخابات المقبلة وفقا للائحة الاسترشادية التي يسير عليها النادي خلال هذه الفترة والتي من المقرر أن تجرى عليها الانتخابات.وأوضح المندوه أنه بخصوص مستحقات القيمة المضافة فإن ادارة النادي تنتظر رأي الجهة الادارية في هذا الشأن حول ما إذا كان العضو الذي لم يدفع أو تم تقسيط القيمة المضافة يحق له التصويت في الانتخابات أم لا.