صراع قوي بين المرشحين بمحيط نادي الزمالك

يشهد محيط نادي الزمالك ، حاليا صراعا قويا بين المرشحين لانتخابات النادي، عقب إعلان ادارة الزمالك عن فتح باب الترشح بداية من السبت لمدة اسبوع ومن المنتظر ان تشهد الانتخابات هذه المرة اقبالا غير مسبوق من المرشحين والاعضاء.
وشهدت الأجواء العديد من الأسماء البارزة، على رأسها خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة السابق، الذي ألمح إلى نيته خوض السباق الانتخابي على مقعد الرئاسة، واللواء احمد سليمان ، وكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي، والمنتج مدحت العدل، والمحامي عمر هريدي مع وجود بعض الأسماء الأخري مثل، السيد مصطفى بدوي، هاني شكري، داليا خورشيد، عمرو الجنايني، هاني بيرزي، هشام يكن ومصطفى سيف العماري وهشام نصر إبراهيم وأحمد هاني زاده ، ورجل الاعمال محمد طارق تحت السن ، والرائد محمود الشوربجي ،ورجل الاعمال محمد رحمي والصحفي صبحي عبد السلام .
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