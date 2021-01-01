رضا عبد العال مهاجما كيروش: ظلم هؤلاء



رضا عبد العال رضا عبد العال

أكد رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، أن منتخب مصر لم يقدم المستوى المنتظر في مباراته الودية أمام ليبيريا، مساء اليوم الخميس.



وفاز المنتخب المصري بهدفين مقابل لا شيء، على استاد برج العرب، ضمن استعداداته لمباراتي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.



وقال عبد العال، في تصريح لبرنامج البريمو: "كان من الأفضل تأجيل ودية ليبيريا إلى يوم الأحد المقبل، من أجل إتاحة الفرصة لضم بعض المحترفين ومشاهدتهم".

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وأضاف: "مشاركة الحارس محمد الشناوي لأكثر من 60 دقيقة بشكل أساسي، تسبب في ظلم باقي الحراس لعدم متابعتهم وتقييمهم بالشكل الكافي".وزاد: "الشناوي سيلعب أساسيا في مواجهتي ليبيا بتصفيات كأس العالم، وبالتالي كان من الأفضل أن يشاهد باقي الحراس".وتابع: "البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ظل طوال ودية ليبيريا واقفاً على الخط، رغم أنه لا يعلم قدرات اللاعبين، وبالتالي كان يحتاج للجلوس على مقاعد البدلاء من أجل تقييم مستوى اللاعبين".وواصل: "بعض اللاعبين تعرضوا للظلم، بعدم منحهم دقائق كافية، على رأسهم ثنائي الطلائع أحمد سمير ومهند لاشين وعلي جبر ومحمد صبحي حارس المرمى ومحمد حمدي أو أحمد فتوح الذي لا أعرف لماذا لم يتم الكشف عن إصابته قبل المباراة الودية".وختم: "لاعبون آخرون كانوا يستحقون الانضمام للمنتخب، وخاصة أسامة جلال مدافع بيراميدز، وعمرو السيسي لاعب وسط طلائع الجيش".