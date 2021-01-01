جامعة القاهرة
تداول على مواقع التواصل الاجتماعى ، صوره لقطار "طفطف" للترفيه عن الطلاب ولتسهيل التنقل داخل جامعة القاهرة من الباب الرئيسي لكلياتهم قبل بداية الدخول الجامعي .
ولكن مصدر مسؤول بجامعة القاهرة ، نفى حقيقة هذه الصوره المنتشرة من قبل رواد السوشيال ميديا.
وقال خلال تصريح لصدى البلد ، ان هذه العربات موجوده منذ عدة سنوات لمساعدة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن داخل جامعة القاهرة ، و ان ما يتداول هو مجرد شائعات .
وعلى جانب آخر كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة تأجيل الدراسة، قائلا: "لا يوجد هناك أي كلام عن تأجيل الدراسة، وليس هناك تفكير في تأجيل الدراسة سواء في المدراس أو الجامعات".
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الدراسة ستبدأ في موعدها المقرر من قبل، ولن يكون هناك أي تأجيل"، لافتا: "نتجه هذا العام لأن يكون هناك حضور فعلي سواء في المدارس أو الجامعات".
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "لا يجب أن يكون التعليم عن بعد هو الوسيلة الأساسية، وذلك لأن هناك شكوى كثيرة من أولياء الأمور عن تراجع مستوى الطلاب مع التعليم عن بعد وعدم الحضور الفعلي".
وأوضح: "نناشد الطلاب من 18 عاما بالتوجه إلى مراكز الشباب لتلقي التطعيم لمواجهة فيروس كورونا، لأن عملية تلقي اللقاح أصبحت سهلة وميسرة".
التعليقات على حقيقة وجود " طفطف " لتنقل الطلاب داخل جامعة القاهرة خلال العام الدراسى الجديد
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