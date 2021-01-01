حقيقة وجود " طفطف " لتنقل الطلاب داخل جامعة القاهرة خلال العام الدراسى الجديد

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › حقيقة وجود " طفطف " لتنقل الطلاب داخل جامعة القاهرة خلال العام الدراسى الجديد

صورة الخبر: جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تداول على مواقع التواصل الاجتماعى ، صوره لقطار "طفطف" للترفيه عن الطلاب ولتسهيل التنقل داخل جامعة القاهرة من الباب الرئيسي لكلياتهم قبل بداية الدخول الجامعي .

ولكن مصدر مسؤول بجامعة القاهرة ، نفى حقيقة هذه الصوره المنتشرة من قبل رواد السوشيال ميديا.

وقال خلال تصريح لصدى البلد ، ان هذه العربات موجوده منذ عدة سنوات لمساعدة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن داخل جامعة القاهرة ، و ان ما يتداول هو مجرد شائعات .

وعلى جانب آخر كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة تأجيل الدراسة، قائلا: "لا يوجد هناك أي كلام عن تأجيل الدراسة، وليس هناك تفكير في تأجيل الدراسة سواء في المدراس أو الجامعات".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الدراسة ستبدأ في موعدها المقرر من قبل، ولن يكون هناك أي تأجيل"، لافتا: "نتجه هذا العام لأن يكون هناك حضور فعلي سواء في المدارس أو الجامعات".

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "لا يجب أن يكون التعليم عن بعد هو الوسيلة الأساسية، وذلك لأن هناك شكوى كثيرة من أولياء الأمور عن تراجع مستوى الطلاب مع التعليم عن بعد وعدم الحضور الفعلي".

وأوضح: "نناشد الطلاب من 18 عاما بالتوجه إلى مراكز الشباب لتلقي التطعيم لمواجهة فيروس كورونا، لأن عملية تلقي اللقاح أصبحت سهلة وميسرة".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حقيقة وجود " طفطف " لتنقل الطلاب داخل جامعة القاهرة خلال العام الدراسى الجديد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
12317

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager