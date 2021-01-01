أولياء أمور تلاميذ رابعة ابتدائي: عاوزين تخفيف للمناهج مش العكس



تلاميذ رابعة ابتدائي تلاميذ رابعة ابتدائي

تسبب الكتاب الدورى الذي أصدره الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والخاص بآليات وضوابط التقييم والدراسة لطلاب الصف الرابع الابتدائى بالنظام التعليمي الجديد في حالة من الجدل بين أولياء أمور الطلاب.



وأكد أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي أن قرار تدريس 12 مادة لطلاب الصف الرابع الابتدائى بخلاف تطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية هو قرار قاسى على الطلاب في هذه المرحلة العمرية.



علق ولي أمر طالب، بالصف الرابع الابتدائي، صعب ننقل الطالب نقله زى دي مرة واحدة عن طريق ٣ إمتحانات ومخرجات وألوان وإمتحانات خاصة إننا الـ ٣ سنين اللى فاتت لم يمتحن الطلاب أي حاجه ولم يدرسوا المنهج كله وفيه مناهج لم تدرس مثل احترام القيم، المهارات المهنية وهانتفاجىء بنظام إمتحان منعرفش عنه حاجه ولا تم تدريبهم عليه مدرسين وطلبه وكالعادة هانبقى دفعة تجارب».

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ومن جانبة قالت ولية أمر: "ده عبء على الطالب والأم وحاجه غير محتملة في الوقت والظروف دي، عاوزين تخفيف وتسهيل وتقليل مش العكس".وقال ولي أمر طالب اخر، بالصف الرابع الابتدائي انه قرار غير مدروس من الناحية النفسية على التلاميذ وخاصة الصفوف الأولية ومن ناحية التوقيت، حيث لم يدرب الطلاب على ذلك، ويرى أن التقويم المستمر نظام ناجح بكل المقاييس لكن يحتاج إلى تفعيل أكثر ومتابعة من الإشراف.وجدير بالذكر نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صورا للمناهج الجديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائى ومنها كتاب «المهارات المهنية»، قائلا: ونحن نستعد لاطلاق المناهج الحديدة للصف الرابع الابتدائي من نظام التعليم المصري الجديد (تعليم ٢)، يسعدني ان أشارككم بعض الصفحات من كتاب «المهارات المهنية» و«الدراسات الاجتماعية» و«القيم واحترام الآخر» لهذا العام وفقا لفلسفة نظام التعليم الجديد.كما أعلن شوقى ان الوزارة قد انتهت من تاليف وطباعة هذه السلسلة من الصف الاول الابتدائي وحتى الصف الرابع الابتدائي لترسيخ هذه القيم لدى أبنائنا منذ الصغر.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع من الابتدائي للعام الدراسي 2021/ 2022.وقررت الوزارة تطبيق المناهج الدراسية على تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بكل مدارس التعليم العام: (الرسمية– الرسمية للغات– الرسمية المتميزة للغات– الخاصة بنوعيها العربي واللغات).وتشمل المناهج الدراسية: التربية الدينية الإسلامية- التربية الدينية المسيحية- القيم واحترام الآخر- اللغة العربية- المهارات المهنية- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- اللغة الإنجليزية (Connect)- العلوم- الدراسات الاجتماعية- الرياضيات- التربية البدنية والصحية- التربية الفنية- التربية الموسيقية- أنشطة التوكاتسو- واللغة الإنجليزية (Connect Plus).وأكدت الوزارة أن مجمل الفترات لليوم الدراسي (4) فترات ،ومجمل الفترات أسبوعيا (20) فترة ،ومدة الفترة (حصتان 90) دقيقة .وبالنسبة لأنشطة التوكاتسو يقوم بها رائد الفصل، ومادة تكنولوجيا المعلومات معلم الحاسب الآلى أو التطوير التكنولوجي، ومادة المهارت المهنية يقوم بها معلمي المجالات والأنشطة، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر للصف الرابع مدرس (اللغة العربية أو التربية الدينية) بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيا.ويعتمد نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.ويدرس الطلاب في الصف الرابع (12) مقررا دراسيا بالإضافة إلى التوكاتسو، يتم تقيمها بناء على الاختبارات: والتى تقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد؛ الاختبار الأول يأتي بعد انتهاء شهر من الدراسة، والاختبار الثاني ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، أما الاختبار الأخير فيكون في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.وأيضا المهام الأدائية: تقيس المهام الأدائية مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. وهي تمثل مهامًا قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين؛ الحصة الأولي يوزع المعلم للطلاب عددًا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، يختار الطالب واحدة من هذه المهام بحيث ينتهي منها في زمن قدره حصتين داخل الفصل أو المدرسة.