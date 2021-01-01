قرار عاجل من طب عين شمس بشأن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

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اتخذت كلية الطب جامعة عين شمس برئاسة الدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب عددا من القرارات تزامنا مع قرب بدء العام الدراسى الجديد.



وتمثلت قرارات كلية الطب بجامعة عين شمس في :



١-التأكيد علي جميع الطلاب بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ان تلقي لقاح كورونا هو امر اجباري وليس اختياري وانه شرط للانتظام في الدراسة وانه لن يسمح لاي طالب بالانتظام في الدراسة بالكلية دون تلقي لقاح كورونا

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٢-التاكيد علي طلاب الدراسات العليا المتقدمين لاداء امتحان دور اكتوبر ٢٠٢١بانه لن يسمح لهم بدخول الامتحان دون تقديم ما يفيد تلقي لقاح كوروناوياتي ذلك انطلاقا من قيام كلية الطب جامعة عين شمس بدورها في مكافحة انتشار فيروس كوروناونزولا علي توجهيات مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وير التعليم العالي بشان التأكيد علي تلقي جميع الطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية والخاصة والاهلية لجرعتي لقاح كورونا وما ورد بكتاب الدكتور امين المجلس الاعلي للجامعات بان تلقي اللقاح اجباري وليس اختباري.كما أعلنت جامعة عين شمس عن تيسيرات جديدة للإنتهاء من تطعيم جميع طلاب الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد وذلك بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة الصحة حيث تم الاتفاق على الآتى:اولا: تم فتح جميع مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها ١١٠٠ مركز تابعة لوزارة الصحة لتطعيم جميع طلاب الجامعات بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومي ودون الحاجة للتسجيل الإلكتروني المسبق، وعلى جميع الطلاب التقدم فى محافظاتهم وقراهم ومدنهم لأقرب مركز تطعيم لتلقي جرعة لقاحكوفيد -١٩، ويتم التطعيم فورا بمجرد تقديم الطالب لبطاقة الرقم القومى.ثانيا: اكدت وزارة الصحة السماح بتطعيم طلاب الجامعة المستجدين الأقل من ١٨ عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا بوصفه آمنا بصورة تامة وعلى الطلاب المستجدين التقدم لمراكز التطعيم سواء لمراكز وزارة الصحة او نقاط ومراكز التطعيم بجامعة عين شمس لتلقي التطعيم .ثالثا: تؤكد الجامعة الاستمرار في تقديم التطعيم بمراكز التطعيم ال ١٣ المحددة مسبقا بالجامعة و بصفة دائمةًً لجميع الطلاب و لهيئة التدريس و العاملين بها بالتوازي مع مجهودات وزارة الصحة المقدرة حتي نستطيع سويا الانتهاء من تطعيم جميع منسوبي الجامعة قبل بداية العام الدراسي بنسبة ١٠٠٪؜ باذن الله تعالي.