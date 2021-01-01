داعية: اختيار الأيسر منحة من الله لهذا السبب .. فيديو



الشيخ رمضان عبدالمعز الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يختار الأيسر، لافتاً إلى أن الأيسر أفضل وهو ما اعتبره منحة من ربنا وصدقة من الله.



اختيار الأيسر في الأحكام الفقهية

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الدين يسر، وما خير سيدنا النبى بين أمرين الا اختار الأيسر يينهما، فلماذا نختار الأصعب، ما دام يسر الله علينا".





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