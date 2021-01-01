النفس تعصي استنادا على أن مصير الإنسان قدر محتوم فهل ذلك صحيح؟..الافتاء تجيب

النفس تعصى استناداً على أن مصير الانسان قدر محتوم فهل ذلك صحيح.. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.
قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء إن الإنسان خلق بين التسيير والتخيير، فهناك أمور عدة لا يملك فيها الانسان الاختيار وإنما ولد لتفرض عليه ومن تلك الأشياء على سبيل المثال لا الحصر كونه ذكراً او انثى، لونه، طوله، الاسرة التى نشأ فيها، بيئته ....الخ .
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