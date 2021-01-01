حكم الزوجة التى تمتنع عن زوجها لأنها لا تحبه

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صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

حكم أخذ شيء من بيت الزوج دون علمه.. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.

قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أخذ شئ من اى شحص دون اذنه لا يجوز لقوله صل الله عليه وسلم "لا يَحِلُّ مالُ امرِىءٍ إلا بِطِيبِ نفسٍ منه".

ما حكم الزوجة التى تمتنع عن زوجها لأنها لا تحبه وأجبرت على الزواج به ومن جانبه قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أن المرأة لا يجب عليها أن تمتنع عن زوجها لأي سبب غير المرض أو إذا كان هناك عذر قوي يمنعها عنه .

وأضاف "العجمي" في فتوى له،ردًا على سؤال:ماحكم الزوجة التي تمتنع عن زوجها لأنها لا تحبه و أجبرت على الزواج منه ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أنه لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها إلا بسبب أو عذر مرضي أو قهرى غير ذلك فسيكون عليها وزر عظيم .

المصدر: elbalad

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