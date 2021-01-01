حكم أخذ شيء من بيت الزوج دون علمه.. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.
قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أخذ شئ من اى شحص دون اذنه لا يجوز لقوله صل الله عليه وسلم "لا يَحِلُّ مالُ امرِىءٍ إلا بِطِيبِ نفسٍ منه".
ما حكم الزوجة التى تمتنع عن زوجها لأنها لا تحبه وأجبرت على الزواج به ومن جانبه قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أن المرأة لا يجب عليها أن تمتنع عن زوجها لأي سبب غير المرض أو إذا كان هناك عذر قوي يمنعها عنه .
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