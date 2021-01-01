اعرفى اسوأ 5 أخطاء ترتكبيها فى العناية بالشعر



أخطاء ترتكبيها فى العناية بالشعر أخطاء ترتكبيها فى العناية بالشعر

الجميع يريد أن يكون لديه خصلات شعر جميلة وقوية ولامعة، وعلى الرغم من أن الطريقة الأساسية لتحقيق هذا الهدف هي اتباع نظام غذائي متوازن وعناية جيدة بالشعر، إلا أن هنالك بعض الاخطاء التى قد تقومين بها خلال العناية بشعرك قد تضره أكثر مما تنفعه.



وفى التقرير التالى يوضح موقع "برايت سايد" بعض الأشياء التي قد تفعلينها بشكل غير صحيح دون أن تعرفى حتى عنها، ومن الأفضل تجنب الأشياء الموجودة في هذه القائمة للحفاظ على صحة شعرك:



1. الانتظار طويلاً للتقليم أو القص:

إذا كان شعرك مقسمًا أو مجعدًا، وإذا بدا غير مرتب ولم يعد له شكل بعد الآن، أو إذا كان شعرك يتشابك بسهولة أو يتشابك كثيرًا، ربما تكونين قد تأخرت كثيرًا عن موعد قص شعرك، خاصة إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر طويل، حيث ستكون نهايات الشعر أقوى وبالتالي أطول إذا قمت بقصها بشكل منتظم، ليس لأن شعرك سينمو بشكل أسرع، ولكن لأن الأطراف لن تنقسم وتتكسر.

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2. تمشيط الشعر المبلل بالفرشاة أو تصفيفه:عندما يكون شعرك مبللاً، يكون رقيقًا جدًا وأكثر عرضة للتكسر، و يمكنك تجربة القليل للتحقق من ذلك في المرة القادمة التي تغسلين فيها شعرك، حيث ستجدين أنه يتكسر بسهولة أكبر مقارنة عندما يكون الشعر جافًا، حيث تقوم الفرشاة بنفس الشيء، لكنها بدلاً من شعرة واحدة تكسر المئات.الحرارة المنبعثة من الأدوات الساخنة (جهاز تجعيد الشعر أو فرد الشعر) تجعل الماء يتبخر على نطاق واسع، وكما نعلم جميعا يتوسع الماء مع التبخر، مما يؤدي إلى كسر شعرك.3. استخدام فرش متسخة:عندما تمشطين شعرك، ينتهي المطاف بالكثير من جزيئات الجلد الميتة على الفرشاة، حتى لو لم تتمكنى من رؤيتها، فالجلد الميت هو البيئة المثالية لنمو البكتيريا بجميع أنواعها، وبصرف النظر عن كونه مثيرًا للاشمئزاز، يمكن أن ينتقل مرة أخرى إلى فروة رأسك إذا لم تغسلى فرش شعرك بانتظام.لذلك اغسلي فرشك أو ضعي منديلًا على الفرشاة قبل تمشيط شعرك،و تخلصي من المناديل بعد تنظيفها بالفرشاة، واتركي الفرشاة نفسها نظيفة.4. عدم استخدام البلسم أو استخدامه بدلاً من الشامبو:الشامبو والبلسم منتجات مختلفة تمامًا تستخدم لأغراض مختلفة ولا يمكن أن تحل محل بعضها البعض، فالشامبو للتنظيف، والبلسم يرطب، لذلك استخدمي الشامبو الأول ثم البلسم.5. كثرة تمشيط شعرك بالفرشاة والقيام بذلك من الجذور:إذا قمت بتمشيط شعرك من الجذور، فسوف ينتهي بك الأمر إلى تكوين عقدة ضخمة وسحب الكثير من الشعر، القيام بذلك يضعف الجذور أيضًا، ويؤدي استخدام الفرشاة المفرط إلى إحداث ضرر مماثل.لذلك ابدأى دائمًا في تمشيط شعرك من الأطراف وشق طريقك إلى الجذور، وفك تشابك العقد على طول الطريق (ولا تفرطى في ذلك).