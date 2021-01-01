6 خطوات لضمان ثبات المكياج زي المحترفين



خطوات لضمان ثبات المكياج خطوات لضمان ثبات المكياج

أهم ما يميز المكياج الاحترافي هو ثباته لساعات طويلة دون أن يبهت أو يفقد رونقه، ولكن هذا لا يعني أنك مضطرة للذهاب لخبيرة تجميل في كل مرة تحتاجين مكياج ثابت، حيث تقدم خبيرة التجميل مروة نصار لـ "اليوم السابع" عدة نصائح حول كيفية تثبيت المكياج لأطول فترة مثل المحترفين.



أولاً: تنظيف البشرة بالروتين اليومي



قالت خبيرة التجميل عن أول خطوة من خطوات تثبيت المكياج هو جعل البشرة نظيفة ونقية عن طريق تطبيق روتين يومي لتنظيفها، سواء بـ "اسكراب" أو منظف مناسب لنوع البشرة، وقد تقوم الفتاة بصنع منظف خاص لها بالليمون أو القهوة أو الترمس المطحون.

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ثانياً: الترطيب الجيدمن أهم خطوات المحافظة على البشرة ونضارتها هي الترطيب الجيد باختيار الكريم المرطب المناسب لنوع بشرتك، ويتم ذلك فوراً بعد تنظيف البشرة جيداً.ثالثاً: البرايمريعد البرايمر من أهم المستحضرات التى تضمن ثبات المكياج، حيث يمنحك بشرة أنعم ومتساوية مخفيًا أثر ندبات البثور مما يساعدك على ظهور بشرتك بشكل صحي ونقي.رابعاً: وضع الفاونديشنالفاونديشن أو موحد لون البشرة من الخطوات الهامة ويجب توزيعه بفرشاة مناسبة مع التأكد من التغطية الكاملة للوجه والرقبة.خامساً: تثبيت الفاونديشن بالبودرةويفضل أن تكون البودرة من نفس درجة الفاونديشن حتى تكسبه ملمس ناعم وشكل أجمل، مع التركيز على منطقة اسفل العينين، وجانبي الأنف.سادساً: وضع مثبت مكياجوأكدت خبيرة التجميل على شراء مثبت مكياج جيد والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر أو من أماكان غير أمنة، ويتم وضع مثبت المكياج بعد إكمال الخطوات من رسم العين ووضع البلاشر وأحمر الشفاة، مع غلق العينين والاكتفاء برشة واحدة على الوجه، فتتمتعين بمكياج دائم طوال اليوم