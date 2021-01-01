للفتيات.. تعرفي على موضة فساتين كتب الكتاب



موضة فساتين كتب الكتاب موضة فساتين كتب الكتاب

يعتبر كتب الكتاب أوعقد القران من أكثر المناسبات التي ترغب كل فتاه في أختيار الموديلات و الفساتين التي تجعلها متألقة و تزيد من جاذبيتها أيضا.







كتب الكتاب من المناسبات الهامة التي تسعى كل عروسة للظهور بإطلالة جذابة ومميزة خلال مناسبتها الخاصة، حيث كثرت الموديلات المختلفة من التصميمات المختلفة.

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تقول الفاشون بلوجر ابتسام القاضي، كتب الكتاب من المناسبات التي يفضل أن يتم التجهيز لها بعناية وذلك قبل فترة مناسبة من الموعد المحدد، وذلك حتى تستقر العروسة على اللوك الذي ستظهر به.وأكدت الفاشون بلوجر، إذا كان كتب الكتاب سيكون في يوم آخر بعيدا عن يوم زفاف فهذا يعني أن على البنت التعامل مع المُناسبة كأنها حدث مُنفرد وتبدأ في تجهيز فستان مناسب لها خصيصا.وأضافت ابتسام القاضي، يفضل أن يكون تصميم الفستان هادىء ورقيق جدا ليناسب أجواء لهذا الحدث، مؤكدة أن يفضل أن يتم اختيار لون الفستان من الألوان الفاتحة مثل الأوف وايت أو بيبي بلو أو سيمون أو روز.وأوضحت ابتسام القاضي، أن الكاب الطويل هو موضة هذا الخريف، حيث يعطي العروسة إطلالة ملكية في يوم كتب كتابها، وتتنوع أشكاله فمنه السادة والمطرز.وأكدت الفاشون بلوجر ابتسام القاضي، أن كتب الكتاب لا يقتصر على فكرة الفستان القطعة الواحدة فبإمكانك اختيار فستان من قطتعين كروب توب مع تنورة، أو الاعتماد على الجامبسوت سيكون فكرة رائعة، أو الحصول على فستان يجمع بين البنطلون مع إضافة تنورة من الخلف، حتى تنسيق بلوزة مع تنورة أو بنطلون.