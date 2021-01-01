أحلى من الجاهز.. طريقة عمل ستربس الدجاج



ستربس الدجاج ستربس الدجاج

ستربس الدجاج من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص بالأخص الأطفال مما يدفع العديد إلي تناولها.







فقدم الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص طريقة عمل ستربس الدجاج في المنزل.

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مقادير ستربس الدجاجصدر دجاج شرائح ستربسملعقة صغيرة بابريكاملعقة صغيرة جنزبيلرشة فلفل اسودملحملعقة كبيرة زيت زيتونبصلة مكعباتملعقة صغيرة ثوم مفرومكوب طماطم مخلية مكعباتكوب عصير طماطمفلفل حار شرائحملعقة كبيرة كاجو مملحملعقة كبيرة بقدونس مفرومثلث كوب كريمةكوب أرز أبيض مطهي للتقديمطريقة تحضير ستربس الدجاج-تتبل شرائح الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والزنجبيل البودرة والزيت-تشوح في طاسة على النار-يضاف البصل والثوم المفروم ويشوح كل الخليط على النار-ترفع قطع الدجاج من الخليط-تضاف قطع الطماطم والفلفل الحار وعصير الطماطم ويقلب كل الخليط ويترك ليتسبك- تضاف قطع الدجاج مرة أخرى ويقلب كل الخليط ويغطى وتوطى النار ويترك حتى النضج-ترفع فطع الدجاج مع الأرز في طبق التقديم-تضاف الكريمة لخليط الطماطم ويقلب كل الخليط- يصفى خليط الطماطم والكريمة-يوضع على النار مع الكاجو والبقدونس-يضاف لقطع الدجاج مع الأرز في طبق التقديم- يزين الطبق بالبقدونس المفروم ويقدم