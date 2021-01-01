طريقة عمل صينية البطاطس المهروسة بالدجاج نريد تناول الأطعمة التي نفضلها دون أن نحصل على الكثير من السعرات الحرارية، وهي ما تجعلها غير مناسبة لمن يتبعون حمية غذائية صحية، إلا أنه بالرغم من ذلك هناك بدائل صحية لإعداد البطاطس البوريه بالدجاج.
طريقة عمل صينية البطاطس المهروسة بالدجاج
وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن البطاطس البورية وجبة لذيذة؛ حيث يمكن تناولها في الرجيم دون الخوف من زيادة الوزن، والحصول على سعرات حرارية عالية.
وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هناك طريقة فعالة لتقديم صينية البطاطس البوريه بالدجاج الدايت دون أن تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، وذلك مع مراعاة تناول كمية مناسبة وعدم الإفراط في تناولها.
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