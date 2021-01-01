قرار قضائي مصري بشأن أموال مبارك

قررت جهات التحقيق في مصر، رفع التحفظ على أموال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأسرته، نظرا لحصولهم جميعا على أحكام بالبراءة في القضايا التي سبق اتهامهم فيها.
وذكر قرار رفع التحفظ على أموال أسرة مبارك، وفقا لموقع "القاهرة 24" باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرا بغير ذلك.
وتابع قرار رفع التحفظ على أسرة مبارك، أنه نظرا لحصولهم جميعا على أحكام بالبراءة في القضايا التي سبق اتهامهم فيها، واستمر التحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة بناء على قرار الكسب غير المشروع، الذى لم يحل القضية آنذاك.
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