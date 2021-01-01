مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي



موسيماني موسيماني

فجَرَ الإعلامي إسلام صادق مفاجأة كبرى بشأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، مشيرا إلى أنه اقترب بشدة من الرحيل عن القلعة الحمراء.



وقال صادق خلال برنامجه "البريمو" عبر قناة "TeN": "العلاقة بين الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني و مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ليست على ما يرام ، وذلك عقب خسارة الفريق الأحمر للقبي الدوري العام وكأس السوبر المصري، وهو ما دفع المدرب للبحث مع وكيله عن عروض للرحيل".



وأضاف: "هناك العديد من الأسماء المطروحة على مجلس إدارة النادي الأهلي ، بينها مدرب من البرتغال و آخر من إسبانيا، مشيراً إلى أن هناك مدربا برتغاليا صاحب تاريخ كبير يقترب من خلافة موسيماني في القلعة الحمراء".

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واتخذ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، المشرف على قطاع كرة القدم في النادي الأحمر، قرارا بخصم مثل هذا المبلغ أيضا من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم.وأكد بيان النادي: "أن العقوبات جاءت انطلاقا من ثوابت النادي وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات النادي وجماهيره".كما جاء في البيان أن سيتم اتخاذ الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهير الأهلي.