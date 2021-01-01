شاهد .. حمم بركان لابالما تغطي مساحة شاسعة في البحر



حمم بركان لابالما حمم بركان لابالما

أكد خبراء جولوجيون، اليوم الخميس، أن الحمم البركانية المنبعثة من بركان لا بالما بـ جزر الكناري بدأت تتدفق في المحيط منذ 36 ساعة، غطت بالفعل أكثر من 25 فدانًا في البحر.







ومنذ أن بدأ في 19 سبتمبر، أجبر الثوران الدراماتيكي الآلاف على مغادرة منازلهم، بينما دمرت الحمم البركانية مئات المنازل والشركات ومساحات شاسعة من مزارع الموز.

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وأطلق البركان أنهارًا من الحمم البركانية التي تسللت ببطء نحو البحر، وتدفقت في نهاية المطاف في المحيط الأطلسي في وقت متأخر يوم الثلاثاء في تدفق لم يتوقف.وقال ديفيد كالفو من معهد إنفولكان لعلوم البراكين في جزر الكناري لوكالة فرانس برس إن 'التقديرات تشير إلى أنها غطت بالفعل أكثر من 10 هكتارات (25 فدانًا)' في البحر ، مضيفًا أن الخبراء سيجرون تقييمًا أكثر دقة باستخدام الطائرات بدون طيار في الساعات المقبلة.منذ ذلك الحين ، لم تتوقف أنهار الصخور المنصهرة عن الانحدار في البحر ، مما أدى إلى نمو دلتا الحمم في ما وصفه كالفو بأنه 'مرحلة من الاستقرار'.وقالت لجنة الطوارئ البركانية في بيفولكا في وقت متأخر الأربعاء إن 'الحمم البركانية مستمرة في التدفق مثل الشلال وتتشكل دلتا الحمم عند قاعدة الجرف ، وتمتد جنوبا'.مع تدفق الحمم البيضاء الساخنة في البحر ، أطلقت أعمدة من الأبخرة الحمضية في الهواء قال الخبراء إنها قد تهيج الجلد والعينين والجهاز التنفسي ، وربما تسبب صعوبات في التنفس.لكن المخاوف من أن يؤثر ذلك على السكان المحليين سرعان ما تلاشت مع انتشار الرياح القوية للأبخرة فوق البحر.