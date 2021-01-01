شاهد ما وجده الأمن المصري داخل شقة يستغلها تنظيم "الإخوان"



إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي

رصد مقطع فيديو، الخميس، تفاصيل إجهاض السلطات الأمنية في مصر مخططا يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي.



وذكرت وزارة الداخلية المصرية أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني تشير إلى اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين، بدور بارز في ذلك المخطط، باعتباره أحـد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف علـى إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضـد الكيانات.



وأضافت: "أفادت المعلومات باستغلال الإخواني يحيى مهـران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، في إخفاء أموال التنظيم، حيث تم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور".

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وتابعت: "كما عُثر على غرفة سرية بالشقة تُستخدم كخزينة لإخفاء الأموال، وبداخلها مبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة ألف دولار أميركي، وبعض العملات الأخرى، فضلًا عن الاقتصادية المملوكة للتنظيم".كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من الذخائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.