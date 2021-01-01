

منصة TikTok تتخطى مليار مستخدم شهريا حول العالم منصة TikTok تتخطى مليار مستخدم شهريا حول العالم

أعلنت اليوم شركة ByteDance المطورة لمنصة TikTok عن وصول منصة بث الفيديوهات القصيرة تيك توك إلى أكثر من 1 مليار مستخدم نشط شهريا على مستوى العالم، وبذلك تكون المنصة قد تمكنت من جذب انتباه العديد من مستخدمي الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم وذلك بالرغم من بعض الحواجز السياسية في بعض البلدان.



وجاء ذلك عبر الحساب الرسمي للشركة حيث ظهرت مديرة عمليات TikTok السيدة Vanessa Pappas في مقطع فيديو قصير وقالت: «يأتي الآن أكثر من مليار شخص حول العالم إلى تيك توك كل شهر للترفيه ومشاهدة الفيديوهات الموسيقية والطعام والجمال والموضة والفن واكتشاف شيء جديد، إنه لشرف كبير أن أكون هنا مع عائلاتنا والشركات الصغيرة التي تزدهر والمبدعين الذين أصبحوا نجومنا المفضلين»، وهذا يعني أن منصة تيك توك أصبحت جزءا محبوبا جدا من حياة الناس في جميع أنحاء العالم بسبب إبداع منشئي المحتوى.



وكان Instagram قد وصل إلى هذا الإنجاز نفسه في صيف عام 2018 وكان يسعى جاهدا للحفاظ على مكانته كتطبيق اجتماعي شهير ومع ظهور TikTok وظهور تنسيقات مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة به قامت الشركة المطورة لإنستجرام بطرح ميزة Instagram Reels وهي ميزة لمشاركة الفيديوهات القصيرة تشبه تيك توك وتشبه أيضا ميزة YouTube Short، وأكد رئيس Instagram أن التيك توك أصبح منافسا كبيرا وأن تركيز التطبيق يحتاج إلى التغيير من فرضيته الأصلية المتمثلة في كونه تطبيقا لمشاركة الصور إلى 4 محاور رئيسية تتمثل في المبدعين والفيديوهات والتسوق والمراسلة.

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وفي الأسابيع الماضية كانت شركة ByteDance قد بدأت في اختبار ميزة القصص التي تختفي بعد 24 ساعة لجعلها ميزة رسمية في TikTok وهذه الميزة تحت الاختبار الآن ولم يتم تحدد موعد وصولها للمنصة بشكل رسمي.