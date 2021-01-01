

Realme تتحدى سامسونغ بهاتف مميّز ورخيص الثمن Realme تتحدى سامسونغ بهاتف مميّز ورخيص الثمن

كشفت Realme مؤخرا عن هاتفها الجديد i8 الذي طورته ليكون أحد أبرز المنافسين لهواتف سامسونغ المتوسطة الفئة.



ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مضاد للماء والغبار، مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (164/75.5/8.5) ملم، ووزنه 194 غ.



وزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

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ويضمن الأداء العالي له معالج Mediatek Helio G96 المطور بتقنية 12 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2.أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 200 دولار تقريبا حصل هذا الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا.