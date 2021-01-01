

تقديم سيتروين سي إليزيه 2022 بزيادة سعرية بسيطة تقديم سيتروين سي إليزيه 2022 بزيادة سعرية بسيطة

تم مؤخرا الإعلان بشكل رسمي من وكيل سيتروين في مصر عن تقديم موديل 2022 من سيتروين سي اليزيه، وذلك بزيادة بسيطة بلغت 2000 جنيه مقارنة بأسعار الموديل السابق



وتعتبر هذه السيارة واحدة من أهم المركبات التي تقدمها سيتروين مصر في السوق المحلي، وذلك لأنها الوحيدة من فئة سيدان التي تقدمها الشركة الأن في السوق المحلي، وذلك من ضمن مجموع 4 موديلات مختلفة تقدمهم الشركة الفرنسية في مصر.



وبعد الإعلان عن تقديم موديل 2022 أصبحت أسعار فئاته كالتالي:

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- فئة أولى بسعر 236 ألف و900 جنيه (زيادة 2000 جنيه عن موديل 2021).- فئة ثانية 265 ألف و900 جنيه (زيادة 2000 جنيه عن موديل 2021).ويحمل موديل 2021 من السيارة محرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 115 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة الحركة للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات المقدمة بهذا الموديل الآتي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- فرش داخلي من القماش.- كمبيوتر رحلات.- تكييف يدوي.- راديو ومشغل أسطوانات.- بلوتوث ومنفذ USB.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليه:- تكييف رقمي بشاشة مستقلة.- مثبت سرعة.- فرش داخلي من الجلد.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد.- سنسور خلفي.