المربع نت – كشفت جيب الستار عن جراند شيروكي 2022 بصفين مقاعد بعد حوالي تسعة أشهر من تدشين نسخة L بالشاسيه الطويل، وستنطلق السيارة في الأسواق العالمية في الربع الأخير من العام الجاري، مع تأخر النسخة الهجينة بالقابس لبداية العام القادم.
وستتوفر جراند شيروكي الجديدة بثلاثة محركات، الأول 3.6 لتر 6 سلندر بقوة 293 حصان وعزم 348 نيوتن متر، بمعدل سحب أقصى 2812 كيلوجرام، والثاني 5.7 لتر 8 سلندر بقوة 357 حصان وعزم 528 نيوتن متر ومعدل سحب أقصى 3,265 كيلوجرام.
الخيار الثالث والجديد هو محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر هجين بالقابس بقوة 375 حصان وعزم 637 نيوتن متر ومدى كهربائي صافي 40 كيلومتر.
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التعليقات على جيب جراند شيروكي 2022 تنطلق رسمياً “صور ومواصفات”
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