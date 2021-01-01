مرسيدس مايباخ GLS تحصل على إصدار حصري للاحتفال بمئوية مايباخ

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صورة الخبر: مرسيدس مايباخ GLS تحصل على إصدار حصري للاحتفال بمئوية مايباخ
مرسيدس مايباخ GLS تحصل على إصدار حصري للاحتفال بمئوية مايباخ

المربع نت – كتبنا البارحة عن تدشين إصدار خاص جديد لمرسيدس مايباخ إس كلاس للاحتفال بالذكرى المئوية لطرح أول سيارة إنتاجية لعلامة مايباخ الأكثر فخامة، والتي أعادت مرسيدس إحياءها في عام 2014، والآن كشفت مرسيدس عن إصدار آخر مماثل لمايباخ GLS.

ويشارك إصدار مايباخ GLS 100 الحصري نفس الطلاء الخارجي البديع مع إصدار مايباخ إس كلاس 100، والذي يجمع بين اللون الفضي والأزرق البحري.

كما يشارك الإصداران نفس الجلود الداخلية الجديدة وشعارات “إصدار 100” المتعددة في الخارجية والداخلية، ولكن يتميز إصدار مايباخ GLS بجنوط مختلفة وعزل أكبر للصوت في المقصورة للخلفية.

من أهم الاختلافات بين الإصدارين هو استلام نسخة مايباخ GLS 100 لمحرك 8 سلندر بقوة 557 حصان، مقارنة بمحرك 12 سلندر بقوة 612 حصان لنسخة مايباخ إس كلاس 100.

وتنوي مرسيدس صنع 100 نسخة بالضبط لكل إصدار مع بدء التوصيل في النصف الأول من 2022.

صورة الخبر: مرسيدس مايباخ GLS تحصل على إصدار حصري للاحتفال بمئوية مايباخ

صورة الخبر: مرسيدس مايباخ GLS تحصل على إصدار حصري للاحتفال بمئوية مايباخ

المصدر: المربع نت

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