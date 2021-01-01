مرسيدس مايباخ GLS تحصل على إصدار حصري للاحتفال بمئوية مايباخ

المربع نت – كتبنا البارحة عن تدشين إصدار خاص جديد لمرسيدس مايباخ إس كلاس للاحتفال بالذكرى المئوية لطرح أول سيارة إنتاجية لعلامة مايباخ الأكثر فخامة، والتي أعادت مرسيدس إحياءها في عام 2014، والآن كشفت مرسيدس عن إصدار آخر مماثل لمايباخ GLS.
ويشارك إصدار مايباخ GLS 100 الحصري نفس الطلاء الخارجي البديع مع إصدار مايباخ إس كلاس 100، والذي يجمع بين اللون الفضي والأزرق البحري.
كما يشارك الإصداران نفس الجلود الداخلية الجديدة وشعارات “إصدار 100” المتعددة في الخارجية والداخلية، ولكن يتميز إصدار مايباخ GLS بجنوط مختلفة وعزل أكبر للصوت في المقصورة للخلفية.
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