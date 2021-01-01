

اليوم.. حجب الإنترنت عن الملايين من هواتف أندرويد وآيفون لهذا السبب اليوم.. حجب الإنترنت عن الملايين من هواتف أندرويد وآيفون لهذا السبب

أفاد تقرير نشرته صحيفة "express" البريطانية، بأن الملايين هواتف أندرويد وويندوز وآيفون، قد تفقد الوصول إلى الإنترنت بالكامل خلال ساعات قليلة.



ووفقا للتقرير، حذر الخبراء من أن مجموعة واسعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام Windows ، وكذلك الهواتف الذكية القديمة من آيفون وأندرويد، قد تفقد الوصول إلى الإنترنت قريبا، من بينها الأجهزة التي تنتجها بعض الشركات الكبرى، حيث سيحدث تعتيم بسبب التغيير القادم الذي سيبدأ اليوم الخميس 30 سبتمبر.



وقد يكون لهذا التغيير تداعيات كبيرة على مجموعة واسعة من الأجهزة التي تنتجها العلامات التجارية الرائدة، ويعود سبب حظر اتصال الإنترنت المحتمل إلى بروتوكول أمان HTTPS.

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ولمن من هم ليسوا على دراية بما يعنيه "بروتوكول أمان HTTPS"، والمعروف أيضا بـHypertext Transfer Protocol Secure "بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن، عندما تزور موقعا إلكترونيا في متصفحات مثل جوجل كروم، ستكون قد لاحظت رمز قفل في شريط العناوين، وهذا يشير إلى أن موقع الويب يستخدم اتصالا آمنا، مما يعني أن الموقع آمن وأي معلومات تدخلها محمية.ما علاقة كل هذا بحجب الإنترنت لمستخدمي أندرويد وآيفون وويندوزستنتهي صلاحية شهادة الجذر، غدا الخميس الموافق 30 سبتمبر، بالنسبة للأجهزة التي تستخدم لتشفير الاتصالات بين الأجهزة والويب، وهي ضرورية لبروتوكول HTTPS، وبعد هذا التاريخ، لن تثق الأجهزة ومتصفحات الويب في شهادات معينة تسمى IdentTrust DST Root CA X3.وسوف تتأثر الأجهزة القديمة التي لم تحصل على تحديث منذ سنوات، حيث لن يحق لتلك الأجهزة استخدام الشهادة الجديدة، مما قد يتسبب في فقدها الوصول إلى الإنترنت، ووفقا لمدونة “Scott Helme”، فإن باحثا أمنيا يعتقد ​​أنه على الأرجح أن بعض الأشياء ستتعطل اليوم يوم الخميس، وأوضح الباحث أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتهي فيها صلاحية شهادة المرجع المصدق الجذري.ولتجنب مواجهة أي مشاكل بسبب التحديث الجديد، فبالنسبة لمستخدمي هواتف آيفون، سيتعين على مالكو أجهزة آبل التأكد من أن أجهزتهم تعمل بإصدار نظام التشغيل iOS 10، وأما بالنسبة لمستخدمي هواتف أندرويد، يجب عليهم التأكد من هواتفهم تدعم إصدار نظام التشغيل 7.1.1، ولمستخدمى أجهزة ويندوز يجب أن تعمل أجهزتهم بنظام التشغيل Windows XP SP3، أما إذا كانت تملك جهاز ماك، فأنت بحاجة إلى التأكد من عدم تشغيل إصدار أقل من 10.12.1.إليك القائمة الكاملة بالإصدارات المتأثرة:- OpenSSL <= 1.0.2- Windows < XP SP3- macOS < 10.12.1- iOS < 10 (آيفون 5 هو أقل طراز يمكنه الوصول إلى iOS 10)- "أندرويد" <7.1.1- Mozilla Firefox <50- أوبونتو <16.04- دبيان <8- جافا 8 <8u141- جافا 7 <7u151- NSS <3.26- Amazon FireOS