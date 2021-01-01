خلال ساعات قليلة.. بوكو تعتزم الإعلان عن هاتفها الجديد Poco C31

تستعد شركة بوكو Poco، للكشف عن هاتفها الذكي الجديد C31 في الهند قريبا، وقبل الإعلان الرسمي كشفت العلامة التجارية الصينية، عن بعض مواصفات الهاتف الذكي لاثارة التشويق حوله.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لم توضح بوكو المواصفات الكاملة لهاتف Poco C31، ولكنها أوضحت بعض الميزات الرئيسية لما سيقدمه الجهاز الذي من المقرر الإعلان عنه اليوم الخميس 30 سبتمبر.
خلال ساعات قليلة بوكو تعتزم الإعلان عن Poco C31
وسيتم تشغيل هاتف بوكو Poco C31، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G35، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام سعتها 4 جيجابايت، وذكرت الشركة الصينية أن بطارية الهاتف ستكون أطول بنسبة 25٪، مما ينتج عنه 1000 دورة شحن.
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