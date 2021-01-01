طرحت شركة سامسونج Samsung، هاتفها الأحدث Galaxy F42 5G الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة في الهند، بتصميم يحاكي الإصدار الذي دشنته الشركة مؤخرا في كوريا الجنوبية تحت اسم Galaxy Wide5.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف سامسونج Galaxy F42 5G، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض Full HD+، تحتوي الشاشة على نوتش أعلى منتصفها على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.
مميزات هاتف سامسونج Galaxy F42 5G
وكما يتميز هاتف سامسونج Galaxy F42 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، تأتي بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، متصل بمستشعر بدقة 5 ميجابكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل لعمق التصوير.
ويتم تشغيل هاتف Galaxy F42 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 700، مع وحدة معالجة مركزية ثماني النواة تصل سرعتها إلى 2.2 جيجاهرتز من أجل نواتين قويتين، مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يدعم الهاتف الذكي التخزين الخارجي عبر بطاقات micro SD حتى سعة 1 تيرابايت.
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التعليقات على سامسونج تلفت الأنظار بهاتف 5G متطور وبسعر منافس.. إليك مميزات Galaxy F42 5G
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