

سامسونج تلفت الأنظار بهاتف 5G متطور وبسعر منافس.. إليك مميزات Galaxy F42 5G سامسونج تلفت الأنظار بهاتف 5G متطور وبسعر منافس.. إليك مميزات Galaxy F42 5G

طرحت شركة سامسونج Samsung، هاتفها الأحدث Galaxy F42 5G الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة في الهند، بتصميم يحاكي الإصدار الذي دشنته الشركة مؤخرا في كوريا الجنوبية تحت اسم Galaxy Wide5.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف سامسونج Galaxy F42 5G، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض Full HD+، تحتوي الشاشة على نوتش أعلى منتصفها على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.



مميزات هاتف سامسونج Galaxy F42 5G

وكما يتميز هاتف سامسونج Galaxy F42 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، تأتي بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، متصل بمستشعر بدقة 5 ميجابكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل لعمق التصوير.

ويتم تشغيل هاتف Galaxy F42 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 700، مع وحدة معالجة مركزية ثماني النواة تصل سرعتها إلى 2.2 جيجاهرتز من أجل نواتين قويتين، مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يدعم الهاتف الذكي التخزين الخارجي عبر بطاقات micro SD حتى سعة 1 تيرابايت.

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ويعمل هاتف سامسونج Galaxy F42 5G، بواجهة المستخدم One UI Core 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ويحتوي الهاتف الذكي على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات.وتوفر سامسونج هاتف Galaxy F42 5G، عبر متجر Flipkart الهندي، بألوان الأزرق والأسود، مقابل سعر حوالي 242 دولارا (أي ما يعادل 3 آلاف و700 جنيه مصري) لنسخة ، وبسعر 310 دولارات (أي ما يعادل 4 آلاف و800 جنيه مصري) لإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت، كما ستبدأ المرحلة الأولى للبيع في 2 من أكتوبر المقبل.