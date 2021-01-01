

مفاجأة في أكتوبر.. ميني تشوق عملاءها بصورة غامضة مفاجأة في أكتوبر.. ميني تشوق عملاءها بصورة غامضة

شوقت شركة ميني للسيارات صغيرة الحجم جمهورها بمفاجأة ستعلن عنها قريبا في شهر أكتوبر المقبل.



وفقا لموقع "موتور1" المتخصص في السيارات، تعيش الميني حالة من الركود في المبيعات والطلبات عليها بسبب تفضيل معظم المشترين في الفترة الحالية للسيارات كبيرة الحجم مثل الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات وسيارات الكروس أوفر، بينما يحجم الآن معظم المشترين عن سيارات السيدان و الكوبيه وصغيرة الحجم، حتى مع خطوة تحولها لإنتاج السيارات الكهربائية، تظل ميني بحاجة إلى دفقة دماء جديدة تعيد إليها شبابها وحيويتها وشعبيتها.



شركة ميني أدركت أنها بحاجة إلى تجديد نفسها، وبالفعل استهدفت وضع خطة تسويقية تشويقية للجمهور.

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نشرت ميني على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك" صورة التقطت من أعلى لسيارة حمراء بدت من مظهرها أنها ميني هاردتوب كوبر S، الصورة التي أظهرت الواجهة الأمامية فقط تبين الشبكة السوداء مع مكان الشارة.رجح الموقع المتخصص في السيارات، أنه قد تكون Mini تستعد لإصدار خاص بتقليم أكثر اختلافا عن الإصدار القياسي، خاصة أن تشكيلة كبيرة من طرازاتها لم تحدث منذ فترة.تخطط شركة ميني لإطلاق آخر سيارة بمحرك احتراق داخلي في 2025، وبحلول 2030 ستكون كهربائية بالكامل، كما أنها تنوي الاحتفاظ بسيارة الميني بالسقف القابل للطي حتى نهاية هذا العقد، لكن الأكيد أنها تخطط لطرح طرازات جديدة ومختلفة قد تكون السيارة التي تم طرحها على صفحة “فيس بوك” مؤخرا.جاء في البوست التشويقي تحذيرا للعملاء أن يستعدوا جيدا لشهر أكتوبر مع التنويه بـ "ترقبوا المزيد".في وقت سابق من هذا العام، طرحت ميني سقفها متعدد الألوان بتدرج ثلاثي الألوان لإصدارات تتنوع بين الـ3 أبواب والـ 5 أبواب من Hardtop و Clubman.قد يكون كشف ميني لشهر أكتوبر مشابهًا جدًا لأي ترقيات في المظهر الخارجي دون أي تغييرات مهمة أخرى.