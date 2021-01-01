

لقطات تجسسية لمرسيدس AMG A35 بعد الفيس ليفت لقطات تجسسية لمرسيدس AMG A35 بعد الفيس ليفت

التقطت عدسات تجسسية الصور الأولية للسيارة الاختبارية مرسيدس AMG A35 بعد الفيس ليفت.



ووفقا لموقع "موتور1" المتخصص في السيارات، تنوي مرسيدس إدخال تعديلات وتحسينات وفيس ليفت إلى جميع موديلاتها وتشكيلاتها المختلفة وستبدأ بعائلة الـ A.



المرة الأولى التي ظهرت فيها مرسيدس الـA كلاس الجديدة كانت في الصيف الماضي عندما تم اختبارها في الشوارع العامة.

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الصور الجديدة التي تم التقاطها بواسطة مصور موتور1 كانت في ألمانيا وهي ما زالت بالكسوة المموهة، ويتم اختبار نموذجين من السيارة الجديدة في مكانين مختلفين في شوارع ألمانيا، ووصف موتور 1 التغييرات في المظهر الخارجي للـ A كلاس بأنها أكثر دفئًا، كما أظهرت الصور الأولية المختلسة أن أكبر تغيير سيكون في الواجهة الأمامية.سيحصل جميع أفراد عائلة A-Class على مصد معاد تصميمه قليلاً ومصابيح أمامية جديدة، سيتم أيضًا تعديل شبكة المبرد لتلائم شكل التصميم الأحدث ولكن لا توجد تغييرات كبيرة أو أساسية في الشكل المعتاد للمرسيدس، وستحرص مرسيدس AMG على تقديم شبكات هوائية مميزة لكل طراز من عائلة الـA كلاس، فمثلا إصدار A45 AMG سيكون بشبكة هوائية حصرية ومميزة عن موديلات الفئة A الأخرى.تشير الكسوة التمويهية في النموذجين الأوليين إلى أنه سيكون هناك تغييرات طفيفة في الجهة الخلفية للـAMG A35. بعض التعديلات على المصابيح الخلفية، بلا تغيير صادم أو كبير في شكل الإضاءة. على الأرجح، سيتم تعديل شكل الإضاءة.من ضمن التغييرات الأخرى على التصميم تعديلات على لوحة عدادات القيادة ويمكن أن تشمل شاشة معلومات وترفيه أكبر حجمًا، كما يمكن أن يحصل برنامج MBUX الذي يعمل على تلك الشاشة على تحديثات صحية أيضًا.