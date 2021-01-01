

أفضل طريقة لتحويل الكمبيوتر إلى بلاستيشن أفضل طريقة لتحويل الكمبيوتر إلى بلاستيشن

يبحث عشاق الألعاب، عن طريقة لتحويل الكمبيوتر إلي بلاستيشن، حيث أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة الكمبيوتر مؤخرا، تحويل أجهزتهم الى بلايستيشن باستخدام العديد من البرامج التي تعمل كـ محاكيات منصات الألعاب على الحاسوب، وخلال السطور التالية سنتعرف على أفضل طريقة تحويل الكمبيوتر الي بلاستيشن.



طريقة تحويل الكمبيوتر إلي بلايستيشن



يوفر برنامج تحويل الكمبيوتر الى بلاستيشن، بعض العناوين المميزة لعشاق الألعاب، مما يساعدهم على الوصول إلى ألعابهم المفضلة دون الحاجة إلى شراء منصة التحكم بالألعاب باهظة الثمن لممارسة شغفهم.

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ولتحويل الكمبيوتر لمنصة تشغيل ألعاب بلاستيشن، يمكنك اتباع الخطوات التالية:الخطوة الأولى: اذهب إلى الموقع التالي https://www.playstation.com/ps-now/ps-now-on-pc/، من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك.الخطوة الثانية: قم بتحميل برنامج محاكي بلايستيشن من الموقع الرسمي لشركة سوني.الخطوة الثالثة: ابدأ باتباع الخطوات وإنشاء حساب خاص بك على موقع سوني من خلال إدخال عنوان البريد الإلكتروني.الخطوة الرابعة: قم بتحديد الدولة التابع لها، ثم حدد اللغة المفضلة إليك.الخطوة الخامسة: أضف تاريخ الميلاد الخاص بك.الخطوة السادسة: أضف الاسم المستعار الذي ستلعب به و لاستكمال البيانات قم بالنقر الموافقة على شروط الاستخدام.الخطوة السابعة: ستصلك رسالة على البريد الالكتروني الذي قمت بالتسجيل به، قم بتفعيل حسابك من خلال الرابط في الرسالة، ثم ابدأ في استخدام محاكي ألعاب بلاستيشن.